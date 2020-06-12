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美國大選在即…川普頻「脫序發文」民調狂跌　共和黨議員搖頭：改變不了他

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

美國2020年總統大選將在11月登場，總統川普8月將在共和黨全代會上接受提名，繼續競選連任。不過近來除了新冠肺炎疫情持續在美國肆虐之外，各個城市反對警察暴力、種族主義的示威遊行也不斷爆發，而川普對於以上衝擊性事件的回應，也讓共和黨的參議員們傷透腦筋，甚至認為這會對2020年的選情帶來災難性的影響。

CNN報導指出，川普（Donald Trump）的聲望在近幾個月大幅下滑，從本周最新的民調顯示，川普的支持率在過去一個月下降了7％，而過去6次民調顯示，民主黨參選人拜登的支持度上升了10％。而最讓共和黨擔心的就是俗稱的「通用選票民調」（Generic ballot）結果顯示，希望11月開始由民主黨領導國會的民眾，比傾向共和黨的多出11％。

共和黨開始擔心，川普面對國家危機的反應，可能會災難性地影響選情。例如川普無法有效控制新冠肺炎疫情，讓美國成為全球確診數最多的國家，而「佛洛伊德之死」引發全國性的暴力衝突，川普卻選擇在推特發出煽動性言論。

▲▼川普5日參觀緬因州醫療用品工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普參觀醫療用品工廠未戴口罩，導致業者銷毀整批產品。（圖／達志影像／美聯社）

當記者詢問，若是加強白宮社群發文規則的話，對改善川普的艱困選情是否有幫助，德州共和黨籍議員柯寧（John Cornyn）表示，「當然，但你改變不了他（川普）。」柯寧說，共和黨很擔心民調結果，但離大選還有幾個月，經濟也開始好轉，尤其日前勞工部數據顯示，失業率已降至13.3％，絕對有助於川普的選情。

至於該怎麼挽救選情，共和黨內部也有不同的看法，部分人士認為，川普應該要多多公開發言，用團結一致的論點來挽回民眾的信心。但參院司法委員會主席葛瑞姆（Lindsey Graham）卻認為，相較於頻頻發言，川普更應該懂得傾聽，且若是川普能在經濟上有所作為，還是有機會安全連任的。

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