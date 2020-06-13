川普首曝選後動向！民調狂輸拜登　連任之路恐受阻

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日民調狂跌，他12日受訪時表示，若他在11月選舉中敗選的話，將會繼續做「其他的事」。而在此之前民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）才暗示，川普敗選後可能會想辦法拒絕離開白宮。

隨著總統大選時間越來越近，民主黨與共和黨陣營開始互相指責，會試圖透過欺騙的手段來勝選。川普12日接受《福斯新聞》訪問時首度對「選後規劃」做出回應，「如果我不贏，那我就是沒有贏，我的意思是，你知道的，我會繼續做其他的事情。」

拜登先前表示，對於本屆選舉他最擔心的，就是川普會「竊取」選舉結果，但並未明說會以何種手段竊取。拜登說，他相信川普如果輸了也不會接受選舉結果，可能需要士兵護送他離開白宮。川普競選團隊發言人墨菲（Tim Murtaugh）則表示，川普絕對會接受選舉結果。

新冠肺炎疫情影響，讓這次的大選充滿各種挑戰與變數，尤其預計使用郵件投票的人數會大增，此時郵寄選票是否準時送達、清點等問題，都可能導致最終的投票結果必須面臨法律的跳戰。普陣營就指責，民主黨故意要求民眾透過郵件投票，作為操縱選舉的手段；而拜登則承諾將派律師到各個投票點進行監督。

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