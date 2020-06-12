川粉參加造勢要「簽切結書」　若感染新冠肺炎…不可以告川普！

▲川普3月在北卡羅來納州夏洛特的造勢現場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普19日將在奧克拉荷馬州舉行3月以來首場造勢活動，不過能夠容納1萬9000人的場館仍有爆發群聚感染的可能，因此規定所有要前往參加的「川粉」都必須先上網簽切結書，保證若是因為造勢活動而感染新冠肺炎，將不可以對川普提出任何告訴。

川普10日在白宮宣布，因疫情暫停近3個月的造勢活動將重新啟動，首站選在奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa）。川普強調，他希望造勢會場可以滿滿都是人，且不喜歡人們戴著口罩，因此所有要參加活動的川粉們，都必須先到競選網站上填寫切結書，保證若是因活動感染新冠肺炎，將不可以對川普提出任何告訴。

川普的競選連任網站上寫著，「透過參與集會，您和任何參與者都自願承擔與新冠肺炎相關的所有風險，並同意不會要求川普競選連任團隊、任何附屬組織、承包商或員工負起責任。」另外，網站中也沒有提到任何活動防疫措施，或是參加的民眾必須攜帶口罩、保持距離或測量體溫等。

奧克拉荷馬州州長斯蒂特（Kevin Sitt）表示，他榮幸川普可以選擇該州成為造勢首站，尤其奧克拉荷馬州可以因此成為全國安全重啟的榜樣。南加州大學醫學教授阿格斯（David Agus）則表示，疾管中心當然沒有任何千人以上集會的指導方針，「我不知道有哪個州的指導方針會允許這樣做。」

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