婆媳不合…6歲兒吵回奶奶家　醋母「拿刀捅爆小身軀」血腥畫面震撼整家人！

▲印度一名母親不滿兒子比較喜歡奶奶，直接殺死親生兒。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

祖孫之情在一般人眼中，都是相當可貴的情感，但在印度一名媽媽的眼中卻是相當「刺眼」，甚至因為6歲的兒子在晚餐之後，硬要跑回奶奶家，醋勁大發之下竟拿刀刺死親生兒，家人眼見小男孩滿身是血躺在地上，立刻將他送醫，但還未送到醫院就已不治身亡。

根據《India Times》報導，印度旁遮普邦30歲婦女庫溫德（Kulwinder Kaur），因為不滿6歲的兒子阿什普里德（Arshpreet）比較喜歡奶奶，案發當天晚餐過後，阿什普里德硬跑回奶奶家，讓庫溫德相當不滿，一氣之下大罵兒子之後，竟拿菜刀捅死兒子。

據悉，庫溫德的丈夫都在義大利生活、工作，僅留下母子倆在印度生活，加上庫溫德與婆家關係不好，偏偏阿什普里德特別喜歡跟著奶奶，讓庫溫德醋勁大發，釀成悲劇。

家人一看到庫溫德亂刀捅兒，她還接著要自殺，立刻奪刀後將孩子與庫溫德送醫。未料阿什普里德卻在送醫途中就不治身亡，而庫溫德則是被搶救回來。警方表示，預計復原狀態差不多，將把庫德溫以殺人罪起訴。

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