新冠病毒二次爆發「幾乎一點就燃」　專家憂：歐美根本撐不住的毀滅打擊！

▲新冠病毒第二波何時爆發，讓專家相當憂心。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球爆發至今約5個多月，不僅造成多國經濟停滯、外出限制，漸漸對於世界商業貿易運作出現影響。多國急於解封之際，專家也相當憂心，第一波尚未平息，第二波恐怕將緊接爆發，屆時可能造成全球經濟崩盤股市爆跌；而在美國央行警告美國經濟復甦之路相當漫長後，全球股市皆城下跌。

根據《BBC》報導，截至今日雖有多國疫情緩和許多，甚至已經有國家達到零確診的狀態，但如巴西、俄羅斯、土耳其等國家，日日確診人數還是破千計算，醫療體系也不堪負荷。不少人認為這場疫情遙遙無期，對於鎖國限制、經濟停擺將會造成難以「短期」之內恢復的情況。自5月初開始，部分國家開始漸漸放寬限制，希望可以盡快重啟社會、經濟活動，但看在專家眼中幾乎等同「玩火」，因為第一波大爆發都尚未止息，再度開放恐怕造成病毒再蔓延。

歐洲國家中，西班牙、德國、法國疫情最為嚴重，但疫情趨緩不久，就宣布可讓市民外出運動、或在規定時間內活動，這讓專家憂心，原本緩和的病毒可能又有溫床可以醞釀爆發。此外，經濟合作發展組織（OECD）發布的最新前景報告中，也警告若是爆發第二波疫情，全球經濟恐怕萎縮7.6％，義大利恐怕會被毀滅性大急，法國、西班牙也將搖搖欲墜。

而在美國疫情部分，總統川普半解封下的情況似乎成為「各州為政」的情況，視情況決定各地方的限制，但自行解封的同時，還是有不斷有新確診傳出。此外，美國爆發疫情5周以來，造成多人失業，約有2千萬人申請失業補助金，因此倘若在第一波疫情尚未得到控制前，迅速放寬限制，恐怕會加速第二波爆發期提早來臨。

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