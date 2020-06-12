台港「千里送家書」特展　杜汶澤：現在逃亡是為了公義

記者林銘翰／台北報導

香港反送中事件屆滿一週年，立法院台灣香港友好連線12日召開記者會，宣布即日起在立法院國會咖啡廳展開為期兩週的「千里送家書」特展。港星杜汶澤透過影片表示，自己以前逃亡是為了錢，現在香港年輕人逃亡是為了公義，希望台灣朋友可以多多支持香港年輕人，台灣人很有正義感，「光復香港、時代革命，一定要撐下去」。

▲林昶佐。（圖／記者莊喬迪攝）



立法院台灣香港友好連線與無黨籍立委林昶佐、民進黨立委何志偉、導演周世倫11日上午於立法院召開「反送中周年！千里送家書，台港聯手捍衛自由」記者會，香港眾志秘書長黃之鋒、港星杜汶澤、王宗堯等人也透過影片表達感謝台灣力挺港人之意。

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者莊喬迪攝）



黃之鋒在影片中表示，感謝台灣的立委促成台灣香港友好連線，在過去一年的時代革命裡，台灣有非常多不分黨派的政治人物、公民社會，一直非常努力地支持香港人捍衛自由，共同對抗北京政府。

黃之鋒說，希望透過「千里送家書」的活動，鼓勵台灣人繼續為香港努力，也讓更多因為面對北京壓迫、共產黨打壓而離開香港的朋友知道，「香港人沒有忘記你們」，港人會繼續努力捍衛應該有的自由。港版國安法通過之後，未來香港面對的情況會非常不容易，過去台灣不管是總統府、行政院、立法院跨黨派立委，都非常關注香港情勢，目前也已經有香港人來到台灣過新生活，他代表香港對台灣送上支持，也希望大家在未來繼續努力。

黃之鋒說，香港在這個夏天會面對的情況，一定會越來越不容易，說不定在港版國安法通過以後，會在香港出現秘密警察抓人，不過不管情況如何，他都非常感謝台灣朋友的支持，他也會在香港繼續努力，用盡辦法反對北京政府在香港落實國安法，希望未來台港同心、風雨同行。

杜文澤在影片中則表示，自己以前逃亡是為了錢，現在香港年輕人逃亡是為了公義，希望台灣朋友可以多多支持香港年輕人，台灣人很有正義感，「光復香港、時代革命，一定要撐下去」。

▲港星杜汶澤透過影片表達感謝之意。（圖／何志偉辦公室提供）

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