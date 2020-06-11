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游錫堃邀請加拿大議長赴立院演講　盼台加共同對抗中共威脅

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▲▼立法院長游錫堃堵訪 接見加拿大駐台北貿易辦 事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）一行。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃接見加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院游錫堃院長11日在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長吳慧玲、外交部北美司副參事邴兆魯的等人陪同下，接見加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹。游錫坤表示，他邀請加拿大現任或卸任議長能到立法院演講，在經過新冠肺炎疫情，國際可以看出中共政權不是值得信任的國家，台灣、加拿大與其他民主自由國家，應共同對抗這樣的威脅。

游錫堃提到，台灣與加拿大互動密切，包含今年5月通過台加有機同等認證生效，總統蔡英文就職時，也有許多加拿大政要的祝賀，同時也為台灣發聲，支持台灣加入國際組織，都顯現台加情誼相當友好。

游錫堃說，他很歡迎加拿大國會議員及代表們來台，並邀請加拿大現任或卸任議長能到立法院演講，他認為經過新冠肺炎疫情，國際可以看出中共政權不是值得信任的國家，台灣、加拿大與其他民主自由國家，應共同對抗這樣的威脅。

芮喬丹表示，感謝台灣在新冠肺炎嚴峻挑戰下，仍慷慨捐贈加拿大醫療物資，台灣防疫成果相當卓越，也顯示台灣在醫療方面為全世界做出很大的貢獻。

芮喬丹也說，除了感謝台灣，他期待台加有更多交流機會，加拿大將持續支持台灣加入更多國際組織，對於游錫堃邀訪加拿大現任或卸任議長來台拜訪，他也會傳達這項邀請。

▼游錫堃接見加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院長游錫堃堵訪 接見加拿大駐台北貿易辦 事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）一行。（圖／記者屠惠剛攝）

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