游錫堃：台美關係進展快速　未來充滿無限可能

▲立法院長游錫堃出席「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院數位國力促進會、經濟部與美國在台協會共同舉辦首屆「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會12日上午登場，包含總統蔡英文、立法院長游錫堃、美國在台協會處長酈英傑都出襲及致詞。游錫堃致詞時表示，台美雙邊人才濟濟，他相信台美未來充滿無限可能，人類未來生活無限可期。

立法院數位國力促進會、經濟部與美國在台協會12日上午10點共同舉辦首屆「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會，包括蔡英文、游錫堃、國發會主委龔明鑫、科技部長吳政忠、教育部次長劉孟奇、民進黨立委劉世芳、何志偉、高嘉瑜、黃國書、范雲、台灣民眾黨立委高虹安等人都受邀出席。

游錫堃表示，自2017年美國總統川普上任以及2018年酈英傑抵台履新後，台美關係進展快速，包括通過對台百億美元軍售、「北美事務協調委員會」正名為「台灣美國事務委員會」，還有美國國務院、商務部及農業部官員共同簽署致函美國500大企業，鼓勵強化與台灣的貿易、投資關係等。

游錫堃提到，今年美國國會除了通過「台北法案」外，更首度由具主權象徵國務院的國務卿在台灣總統就職時，透過新聞聲明與推文恭賀蔡英文連任，充分落實了去年酈英傑在「台灣關係法40周年」演講中，所提及的「四個增進」，深刻顯示出台美關係的緊密與深厚。

游錫堃指出，除了台美之間外交關係的日漸緊密，雙方在數位政策領域上的合作也隨之加強。有鑑於全球人工智慧（AI）及5G建設的快速發展，立法院在劉世芳的號召下成立「立法院數位國力促進會」，要與「台灣美國事務委員會」及台灣各部會，共同發展跨國人才培育計畫，推動產官學及各業界的交流，意義重大。

游錫堃說明，新冠肺炎肆虐之際，台灣運用數位國力與科技實力的防疫成果，讓全世界為之驚艷，除了世界各大媒體爭相報導台灣政府如何運用數位科技成立國家隊外，台灣更應該把握這股數位時代的浪潮，協助國內產業轉型及提升，這有賴於跨國合作、互相學習和交流。

游錫堃也指出，台灣許多年輕學子都知道MLB和NBA是運動的最高殿堂，都嚮往去美國學習、交流和挑戰，因此「數位的大聯盟」計畫，可以讓台美雙邊科技人才，透過這個數位最高殿堂，進行高強度的互相切磋學習。

游錫堃表示，台美雙邊人才濟濟，他相信台美未來充滿無限可能，人類未來生活無限可期，並敬祝人才循環大聯盟計畫推動成功。

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