點名黃之鋒！陸港澳辦：香港要斬斷伸向教育的黑手

▲大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝人民政協報）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港民主派團體將於14日發起「罷工罷課公投」，收集學生對「港版國安法」的立場及罷課意向。對此，大陸港澳辦12日點名「香港眾志」及黃之鋒，強調香港須讓一切煽動「港獨」、暴力的言論在學校絕跡，「斬斷伸向教育、伸向孩子的黑手。」

港澳辦發言人表示，在人大展開「港版國安法」立法之際，一些自知其罪的「港獨」分子正想方設法借外部勢力特闢的所謂「綠色通道」潛出外國，一些自知理屈的縱暴分子開始把「港獨」旗幡落在自己身上的碎影抖落，但仍有人把黑手伸向學校，伸向未成年人，搞所謂中學生罷課行動，「企圖把學生當作其阻止全國人大常委會通過涉港國家安全立法的砲彈和工具，其用心何其歹毒！其行為何其卑劣！」

港澳辦發言人指出，「香港眾志」以及黃之鋒、鄭家朗之流是在為自己的罪行錄上再添下重重的一筆。

▼香港眾志召集人黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）



港澳辦發言人提到，在香港不少學校裡，教育已嚴重偏離「一國兩制」的正確方向，「港獨」思想和鼓吹暴力在校園蔓延，「這是在培育心靈還是在毒化心靈？這是在培植健康的樹苗還是在播撒『港獨』的種子？這是在維護『一國兩制』的大堤還是在侵蝕『一國兩制』的根基？這是在創造香港美好的明天還是在摧毀香港的前途？講台已被污染，課堂已不安靜，香港的教育亂像如不剎住，香港的政治亂象將無休無止！」

港澳辦發言人還說，香港的教育必須堅守「一國兩制」的正確方向，必須堅守愛國、法治、自強、包容、和諧等香港的核心價值觀，必須讓一切煽動「港獨」、暴力的言論在學校絕跡，「全社會都應當積極行動起來，教育管理部門和有關機構要恪盡職守，依法履職、依法盡責，要把規矩用起來，斬斷伸向教育、伸向孩子的黑手。」

港澳辦發言人強調，香港的教育，是香港的大事，也是國家的大事，教育不容玷污，校園不容玷污，學生不容玷污，「請家長守護好自己的孩子，請教師守護好自己的學生，請學校守護好自己的大門，請所有香港人守護好自己的家園和未來。」

▼香港示威者上街反對「港版國安法」。（圖／路透社）

