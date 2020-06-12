立法院協商成立「修憲委員會」　國台辦回應了

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導

立法院將在下會期開始，協商成立「修憲委員會」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12日）回應，「正告這些台獨分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必遭嚴懲。」

針對民進黨政府以及部分人士提出修憲、正名一事，朱鳳蓮表示，「近一段時間，民進黨當局加緊勾連外部勢力破壞台海和平穩定，不斷挑動兩岸對立對抗，導致兩岸關係更趨複雜嚴峻。島內一小撮台獨分裂勢力利令智昏，借機生事，大肆鼓噪並加緊推動一系列謀獨活動，企圖把兩岸關係推向危險邊緣，把台灣民眾推向災難深淵。」

朱鳳蓮進一步指出，「台獨分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸關係和平發展的最大障礙。他們的行徑與中華民族根本利益和台灣民眾切身利益背道而馳註定不會得逞。我們正告這些台獨分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必遭嚴懲。」

總統蔡英文在520就職演說中提到，立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。立法院長游錫堃也表示，將在下會期開始，協商成立「修憲委員會」，既符合各界期望，期盼各黨團及全體委員能夠理性對話，謀求朝野及全民修憲之最大共識。