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太陽花323突襲行政院案逆轉有罪　當事人聲請釋憲

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▲▼魏揚（左）與律師團代表尤伯祥（右），聲請釋憲。（圖／記者吳銘峯攝）

▲魏揚（左）與律師團代表尤伯祥（右），聲請釋憲。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運的抗議民眾在當年3月23日突襲行政院，遭警方強制驅離爆發濺血事件，有多人遭追訴，高院二審將學運領袖魏揚等17人判決有罪。魏揚等人不滿，除了提出上訴以外，更在12日遞狀要求法院停止審理，並將本案涉及的刑法153條，聲請大法官會議解釋。

2014年太陽花學運期間，群眾在3月23日突襲行政院，之後警方強制驅離，與群眾爆發流血衝突，估計有40多人受傷。當時馬英九政府追訴刑責，檢方將132人提起公訴，但政權輪替後，蔡英文政府撤回大多數被告的告訴，其中有21人之告訴不能撤回，法院實質審判。一審台北地院2017年4月間判決21名被告中的11人有罪，其中3人犯「毀損公物罪」，8人犯下「妨害公務罪」，分別處3到5個月的刑期，均可易科罰金；另外包含學運領袖魏揚等10人無罪。

案件上訴二審，二審於4月底做出改判，除原本有罪的11人以外，高院還改認定魏揚等7人另外還犯下「煽惑他人犯罪」，其中魏楊、陳廷豪判刑4月，林建興、江昺倫判刑3月，劉敬文、柯廷諭、許順治（原本有罪11人之一）判刑2月，均得易科罰金。判決出爐後引發魏揚等人不滿，在法庭外痛批司法。

有罪的17人提出上訴後，律師團在12日再度到高等法院遞狀，要求高院轉呈第三審最高法院，請求法院停止本案之審理，並聲請大法官解釋，針對箝制人民言論自由的刑法第153條規定，宣告違憲。

律師團代表尤伯祥表示，「因為這條罪的存在，任何人只要針對某一個法令，認為是違憲、不合法的，他號召大家起來進行公民不服從，那麼在這個情況下，就有可能付出被這條『煽惑他人犯罪』罪制裁的危險。因此這條罪名的存在，使得公民不服從的概念在我們的社會中，幾乎不可能……去進行。」

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