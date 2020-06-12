高鐵延伸宜蘭有譜！總經費950億　林佳龍：2020年底提出報告

▲交通部長林佳龍12日在宜蘭表示，總經費950億高鐵延伸宜蘭興建計案，其綜合規畫與環評2020年底提出報告。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部長林佳龍12日視察宜蘭交通建設，他說，與北宜直鐵方案比較，交通部鐵道局初步的方向是認為高鐵延宜蘭是一個相當好的替代路線，且2019年11月已納入高鐵延宜蘭綜合規畫跟環評，這兩項2020年底就會提出報告，且興建費950億由中央出。

交通部長林佳龍表示，高鐵延伸到宜蘭，2019年11月已納入綜合規畫跟環評，這兩項2020年底就會提出報告，併同原先的北宜直鐵方案來做比較，交通部鐵道局初步的方向是認為高鐵延宜蘭是一個相當好的替代路，且對宜蘭發展未來可以三鐵共構，包括高鐵、台鐵、宜花東快鐵。

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另外在南港端也會成為比較大的轉運中心，並聯結台北、新北的捷運及台鐵、基隆輕軌，對打通北台灣的交通瓶頸，建構6小時高快鐵的一日生活圈。所以北宜高鐵的興建是非常的重要，並由政府編列預算950億，未來興建完成後會委託高鐵公司營運。

▲總經費950億高鐵延伸宜蘭興建計案路線圖。（圖／宜縣府提供）

高鐵延伸宜蘭計畫是自南港至宜蘭共約50公里，路線自南港車站延伸汐止基地後，行經平溪區、 坪林區，宜蘭縣頭城鎮，礁溪鄉至宜蘭市，並設置高鐵宜蘭車站，將可縮短旅運時間及均衡國土發展，減少台北至台東間旅行時間，大幅提升東部聯外城際運輸效率。

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