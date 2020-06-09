龜山島優惠挨批！林佳龍坦言：創意太「超前部署」了

▲龜山島20週年啟動，徵求「老龜友、大家龜秀」開跑。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供）

記者李宜秦／台北報導

宜蘭外海的龜山島8月1日適逢開放觀光20年，東北角暨宜蘭國家風景區管理處推出名字裡有「龜」的人，可以在當天免費登島，卻引發質疑沒有人名字有「龜」。交通部長林佳龍今表示，同仁推廣觀光很有創意，但可能「太超前部署」，不過也有另類行銷效果。

宜蘭龜山島開放觀光20年，昨日宣布推出優惠，只要名字裡有「龜」的人，可以在當天免費登島。但優惠一出立刻掀起網友質疑，到底有多少人名字會有「龜」。對此，觀光局8日晚間無奈表示，東北角沿線的大溪社區的龜山里就有一位民眾就叫做吳龜雄，強調活動不是空穴來風、天馬行空，但也會研議活動再加碼。

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▲龜山島20週年優惠活動挨批。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供，下同）

對此，林佳龍表示，同仁的創意可能太「超前部署」，但也成功引起討論，有另類行銷成果，對於同仁勇於發揮創意推動觀光表示支持，出發點是好的，是一個有趣的話題，大家也可以開始尋找身邊名字有「龜」字的朋友，人數不在多、在於誠意。

林佳龍表示，會鼓勵同仁發揮創意，但也要注意，如何讓社會大眾除了驚訝之外，也能喜愛，坦言此活動「有待努力」。