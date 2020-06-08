半個輪胎埋沙裡...藍寶堅尼URUS困花蓮崇德沙灘求救！網諷「牛牛想玩水」

▲千萬藍寶堅尼，陷花蓮崇德沙灘動彈不得，網友：有錢任性「蠻牛變海牛」。（圖／擷取自臉書《重機車友，各區路況、天氣回報中心》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「哇！蠻牛變海牛」四輪均陷入沙灘中快半輪深了，一輛千萬元藍寶堅尼（Lamborghini）URUS休旅車，在花蓮崇德沙灘上動彈不得，網笑說：「有錢任性的代表」、「名副其實的牛車」、「海牛擱淺」、「牛困淺灘」。

網在臉書《重機車友，各區路況、天氣回報中心》PO出一輛千萬元藍寶堅尼休旅車，在花蓮崇德沙灘上車輪深陷沙中動彈不得照片，照片中車尾向海面，大浪一陣陣湧來，在漲潮前若不即時拖吊解困，恐被大海吞沒。

網：「有錢就是任性」、「牛牛想玩水」、「漲潮後變身……海牛了」、「你是開蠻牛不是水牛阿」、「又一隻以為自己是海牛的蠻牛」、「有錢人的行為真讓人百思不得其解⋯⋯」、「開好車不見得腦子很好」。

藍寶堅尼受困的崇德海灘，在沙灘上可以擁抱蘇花公路，及眺望大自然奇景的清水斷涯等，加上美麗的海灣，是網紅秘境海灘之一。

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