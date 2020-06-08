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影／姓名有「龜」字可免費登島　網酸爆！龜山島原居民代表說話了

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記者游芳男／宜蘭報導

東北角風管處為「龜山島開放觀光20周年慶」全面啟動，舉辦老龜友活動，並徵求姓名裡頭有龜字朋友，可免費登島 ，不料網猛酸：「有誰姓名裡有龜字的？意思是只有姓龜的家族免費龜公，龜爸，龜兒子」、「龜甲萬醬油能登島囉！」、「我帶一個龜苓膏去可不可以免費？」…

▲▼「龜山島開放觀光20周年慶」活動徵求姓名裡頭有龜字朋友，可免費登島，遭網猛酸：有誰姓名裡有龜字的？。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

▲「龜山島開放觀光20周年慶」活動徵求姓名裡頭有龜字朋友，可免費登島，遭網猛酸：有誰姓名裡有龜字的？。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

「龜山島開放觀光20周年慶」舉辦老龜友活動，並徵求姓名裡頭有龜字朋友，可免費登島是被網猛酸，東北魚風管處表示，希望藉由有趣的行銷活動，打響龜山島觀光，讓受疫情影響而沉寂已久產業恢復生機！

且來自龜山島原居民的宜蘭簡英俊代表説，東北角沿線的大溪社區的龜山里就有一位民眾，叫做吳龜雄。管理處在此特別澄清，並不是空穴來風、天馬行空，歡迎網友一起來參加2020年為龜山島開放觀光20周年相關活動，帶動周邊觀光產業。

另外名字有「龜」字者，尚有他人，正因為20年且「龜」字珍貴，難得能透過這一次小活動讓大家更認識龜山島並倍受矚目，風管處正研究再加碼送其他優惠。

其實管理處在龜山島開放觀光20周年，又逢今年是2020（愛您愛您）這麼巧合的日子裡，歡迎大家用愛你愛你的心情繼續愛我們宜蘭龜山島。

▲▼「龜山島開放觀光20周年慶」活動徵求姓名裡頭有龜字朋友，可免費登島，遭網猛酸：有誰姓名裡有龜字的？。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

▲▼「龜山島開放觀光20周年慶」活動徵求姓名裡頭有龜字朋友，可免費登島，遭網猛酸：有誰姓名裡有龜字的？。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

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