龜山島免費登島計畫⋯粉絲敲碗「龜梨和也快來」　林佳龍：不能啦！

▲龜山島開放觀光20週年。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

宜蘭外海的龜山島8月1日適逢開放觀光20年，名字裡有「龜」的人，可以免費登島。交通部長林佳龍今日於臉書發文表示，將規劃召集20位名字有「龜」的朋友一起登島歡慶，笑稱「龜梨和也還不能來台灣啦」。不過東北角風管處說，目前已知全台僅有4位符合資格，若有多的名額預計會開放給弱勢的小朋友登島。

宜蘭龜山島開放觀光20年，昨日宣布推出優惠，只要名字裡有「龜」的人，可以在當天免費登島。但優惠一出立刻掀起網友質疑，到底有多少人名字會有「龜」。對此，觀光局8日晚間無奈表示，東北角沿線的大溪社區的龜山里就有一位民眾就叫做吳龜雄，強調活動不是空穴來風、天馬行空，但也會研議活動再加碼。

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林佳龍表示，東北角風景管理處規劃要召集20位名字有「龜」的朋友一起登島歡慶。不過「龜」這個字在姓名裡面確實少見，目前除了蔡閨(本名蔡蠵龜)之外，還有舊龜山島民「吳龜雄」之外，其他「龜」友仍持續尋找中。

▲龜山島風景漂亮。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

東北角風管處課長巫宗霖表示，目前已知三峽、台南、宜蘭各有一名名字有龜的民眾，加上蔡閨等於有4人，屆時若20個名額報名未滿，預計會開放給弱勢清寒族群，初步規劃邀請宜蘭當地的弱勢小朋友，讓他們了解自己故鄉的美麗，也有地緣之便。

巫宗霖表示，明日將會開會討論此事，其實也沒想到這個活動會意外爆紅，引發這麼多人討論，蠻有趣的，「感覺很像陳時中」，至於要邀請哪個團體協助尋找登島者，則還未定論。

東北角風管處長陳美秀說，其實有考慮過擴大辦理的方案，不過因為龜山島具有豐富特殊的生態地貌，對於登島的人數有所限制。林佳龍認為，邀請登島的人數，「不在多少、在於誠意」。

▲宜蘭風管處將開放20人免費至龜山島觀光。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍表示，誠摯歡迎大家協助邀請名字中有「龜」的朋友，8/1來龜山島做客，分享美好的體驗，宣傳這個過去被說「台灣走透透，龜山走不到」的神祕小島。另外全台還有十處美麗小島，包括綠島、蘭嶼、小琉球、七美島、漁翁島、吉貝島、烈嶼、東莒島、北竿島、南竿，民眾也可走訪。

林佳龍表示，龜其實是非常好的字，有長壽、吉祥的意思，他也笑稱，「龜梨和也還不能來台灣啦，粉絲們不要再敲碗了」。

▲網友點名，龜梨和也名字符合免費登龜山島的活動。（合成圖／東北角暨宜蘭管理處提供、翻攝日網）

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