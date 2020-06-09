鐵路表揚會飄火藥味？林佳龍酸台鐵「紅背心之亂」：上任就遇大野狼

▲台鐵局今日舉辦鐵路節表揚大會 。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今（9）日是鐵路節，交通部台鐵局辦理鐵路節表揚大會。交通部長林佳龍表示，前年剛上任時就遇到「大野狼與小紅帽」，當時遇到「紅背心之亂」，局長張政源認為要以身穿紅背心凝聚向心力，但卻引發反彈，他直言「重點應是台鐵的傳統」，而不是強制要求穿背心。

台鐵局今日舉辦表揚大會，共有40名績優員工、4名台鐵之友、8名優良志工、10名資深同仁、10名防疫天使。張政源表示，今年的鐵路節慶祝活動全數取消，僅保留局本部的表揚大會，以達到防疫目的。

請繼續往下閱讀...

張政源表示，今年上半年台鐵面臨挑戰，除了要承受強大疏運需求外，還要進行防疫工作，均考驗同仁動員與應變的能力，很欣慰的是，防疫期間全省239個車站、每日50幾萬人次出入車站，都沒有出現任何感染案例，沒有成為防疫破口。

▲台鐵局曾要求出勤同仁均須身穿紅背心，凝聚向心力 。（圖／記者湯興漢攝）

林佳龍表示，一年多來台鐵有數不完的建設與政績，回首來時路充滿感謝，這一年來落實人本交通，提供安全、品質、效率、綠色的服務，交通不只是運輸，而是交流與溝通。

林佳龍表示，前年底發生普悠瑪事故，台鐵氣氛低迷，社會對台鐵的信任也降到最低，不過一年來同仁努力克服萬難，他也直言，前年剛上任時就遇到「小紅帽與大野狼」，當時張政源下令，要求員工出勤統一身穿紅背心，以凝聚向心力，卻引發反彈。

林佳龍表示，重點不應是強制穿背心，而是大家引以為榮的台鐵傳統，勞資互相信任，建立夥伴關係，此外，2022年為鐵道觀光旅遊年，那年為驗收年，不是到2022年才做行銷活動，各同仁應現在開始著手，做好整備工作因應。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢