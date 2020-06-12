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韓國瑜告別音樂會「罷捷」連署數曝光！「鳳山清捷隊」驚爆單日破紀錄4位數

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▲民眾發送罷免黃捷連署單（紅圈處）。（圖／記者黃子倩攝）

▲民眾發送罷免黃捷連署單（紅圈處）。（圖／記者黃子倩攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前市長韓國瑜11日舉辦告別音樂會，不過這個舉動卻惹來時代力量高雄市議員黃捷很不滿，因為他發現音樂會現場出現「罷捷團體」的連署活動，就在活動結束之後，記者求證罷捷團體，單日連署書的數量突破2300多份，罷捷領銜人王先生表示：「是民眾自發性自行製作罷捷看板，跑到鳳山行政中心，我們也很無奈」。

前市長韓國瑜在11日舉辦告別音樂會，這讓市議員黃捷很不滿，因為她發現活動現場，有民眾手舉「罷免黃捷」的立牌，讓黃捷氣得在臉書上大罵：「市府借場地給未立案團體，現場活動是在連署罷免我？」黃捷也自錄影片給媒體表示：「民眾跟我說，韓國瑜現在在鳳山行政中心前草皮舉辦的感恩守望活動，竟在連署罷免我。市府到下台前的最後一天，直接不演了，搞起政治活動？」

▲▼韓國瑜現身感恩音樂會。（圖／地方中心攝）

▲▼韓國瑜現身感恩音樂會。（圖／地方中心攝）

《ETtoday新聞雲》記者也發現，有民眾確實正在發送連署書，就連散場的時候，還有不少民眾高喊「罷免黃捷」，吶喊聲音持續超過5分鐘。但是韓國瑜的告別音樂會究竟有沒有發揮助攻效果？記者求證現在被封為《鳳山清捷隊》的罷韓團體，王先生表示連署份數在11日當天突破2300份，有不少人是路過鳳山行政中心之後前往連署處填寫之外，還有前幾天拿回去填寫繳回的。

至於黃捷怒轟韓國瑜音樂會變成了政治活動，王先生也回應無奈：「因為讓一個好市長被抹黑，被迫離職，黃議員在市長支持者眼中即為首惡之一。故支持者在義憤之下，自行製作看板與影印罷免書去會場發放填寫。我們也覺得挺無奈的。建議議員日後再發現類似狀況，記得跟市府要求依法行政，本連署處保證絕無異議」。

▲▼韓國瑜交出市長寶座的最後野餐。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜現身感恩音樂會。（圖／地方中心攝）

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