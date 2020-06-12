波音交付美國國防部第400架V-22「魚鷹」　20年來的新里程碑

▲V-22魚鷹式傾斜旋翼機。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

貝爾直升機德事隆（Bell Helicopter Textron）和波音公司（The Boeing Company）在日前已經將第400架的V-22魚鷹式傾斜旋翼機（Bell Boeing V-22 Osprey）交付給美國國防部，美國空軍特種作戰司令部已於6月2日收到CV-22，可說一個是重大的里程碑。

據《Defense World》報導，美國直升機暨傾轉旋翼機製造商「貝爾直升機德事隆」和航天航空器製造商「波音公司」已向美國國防部交付第400架V-22魚鷹式傾斜旋翼機。V-22聯合計畫辦公室（PMA）的海軍陸戰隊上校Matthew Kelly表示，「從首架V-22交付以來，已經20多年了，我們很自豪能在第400架的交付中，達到另一個里程碑」。

CV-22是V-22魚鷹式傾斜旋翼機的特種作戰部隊（SOF）變型，屬於一種傾轉旋翼飛機，有著將直升機垂直起飛、懸停、垂直著陸的特性，同時也將渦輪旋轉槳飛機的遠程、燃油效率和速度特性結合在一起，能向世界各地的突擊隊進行遠程滲透和補給任務，而美國空軍特種作戰司令部已於6月2日收到CV-22。

此外，海軍陸戰隊的MV-22B變型從2007年以來，就在戰鬥、人道主義和特殊行動中不斷向前部署，並完成許多常規飛機無法達到的任務，持續改變空中力量。