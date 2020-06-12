美C-40A飛越台領空「路線相當罕見」　陸外交部：立即停止此類非法行徑

▲美國海軍波音C-40運輸機自日本沖繩起飛後，越過台灣上空。（圖／翻攝自radarbox）

記者鄭思楠／綜合報導

國防部9日證實美國海軍波音C-40運輸機經事前申請下，從日本沖繩起飛繞過基隆，沿西部領空向南飛行，由台南外側離開。對此，大陸外交部新聞發言人華春瑩回應，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止此類非法、挑釁行徑。

她11日指出，美方此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對、予以強烈譴責，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止此類非法、挑釁行徑，中方將採取一切必要措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

▲美軍C-40運輸機。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

美國海軍一架波音C-40A運輸機9日飛越台灣領土上空，自日本沖繩起飛後，途經北部、西部上空往南飛行，飛離台灣領空。

radarbox網站資訊顯示，編號CNV7642的波音C-40「快船」運輸機於台灣時間7時53分自日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛，經過基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、台南等地飛行，最終途經南部海域後，飛離台灣領空。

截至台灣時間9日上午10時，運輸機最近一次被發現的飛行路線正是台灣上空。推特網友Golf9表示，該飛行路線相當罕見。

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