可瞄準6500公尺目標！　美軍實測MV-22B「魚鷹」防禦武器系統

▲美國陸戰隊MV-22B。（圖／BAE Systems官網）

實習記者符芳萱／綜合報導

美國海軍陸戰隊近日在夏威夷瓦胡島（Oahu）附近海域，測試MV-22B「魚鷹」的「防衛武器系統」（Defensive Weapon System），以提高「魚鷹」的作戰強度。據了解，海軍陸戰隊發言人艾布拉姆斯上尉（Capt. Eric Abrams）表示，位於夏威夷的魚鷹隊正在繼續執行長途訓練的任務，但疫情限制不允許降落在波哈庫洛阿（Pohakuloa），不過飛機的行動範圍很廣，並沒有妨礙他們在整個夏威夷島鏈上進行訓練的能力。

軍事新聞網站Defence Blog報導，這個系統是由貝宜系統公司（BAE Systems）研發，稱為AWG-35(V)的「防禦武器系統」（DWS）可遠程操作的，並包含一個砲手站，瞄準傳感器和GAU-17迷你槍。同時，這種獨特的武器安裝在「魚鷹」的船尾貨孔中，就可以用像視頻遊戲的界面，透過飛機內部的遙控器進行操作，也具有光暈系統和攝像頭系統，可幫助砲手識別並精確定位6500公尺內的目標。

「防禦武器系統」會通過安裝在飛機的機腹上來獲得最佳的發射半徑，可以使陀螺儀向前傾斜以實現高速飛行模式，而垂直返回則可以實現直升機降落，海軍陸戰隊可透過這個武器系統增強戰備的能力。

發言人艾布拉姆斯上尉透露，海軍陸戰隊的MV-22「魚鷹」經常通過「東部靶場」，但在疫情期間的培訓和飛行操作，已縮減為僅包括任務必需的活動，而主要在波哈庫洛阿（Pohakuloa）登陸是為了運輸部隊，同時在平衡保護人民和保持準備狀態中。