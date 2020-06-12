美參院公布《國防授權法案》！深化與台雙邊關係　撥2千億預算對付中國

▲2021年NDAA中提到美國對《台灣關係法》的承諾。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

美國參議院軍事委員會11日公布參院版本的2021年《國防授權法案》（NDAA）摘要，總預算達7400億美元（約台幣22兆元），法案中有提到美國對《台灣關係法》的承諾，還包含了一項專門針對中國的《太平洋威攝計畫》，總共撥款近70億美元，用來集中應付印太地區的競爭。

《中央社》報導，根據軍委會公布的20頁法案摘要，對台部分放在加強與盟友與合作夥伴部分，法案表達對《台灣關係法》的承諾，並支持深化雙邊關係。

《路透社》報導，2021年《國防授權法案》內容有軍隊薪資、添購裝備、與中國競爭等，其中一項專門針對中國的《太平洋威攝計畫》（Pacific Deterrence Initiative）條款，撥款達70億美元（約台幣2076億元），主要用來集中應付美國在印太地區的競爭。

▲美國批准撥款91億美元購買95架F35戰鬥機。（圖／路透社）



法案要求相關部門定期繳交關於使用華為技術帶來的風險評估報告，並批准撥款91億美元購買95架F35戰機，並授權改動6架原本要賣給土耳其的F35戰機。

新冠肺炎疫情暴露出美國對於中國的依賴，因此在法案中加強美國供應鏈措施，擴大美國與中國導彈防禦系統整合的限制，並批准了4400萬美元的（約台幣13億元）疫苗與生物技術研究。

另外，這項法案也聚焦在近來爆發的種族示威衝突，除了更改以南北戰爭時期，以南軍將領命名的軍事基地名稱外，也將禁止動用軍隊來對付和平示威的民眾。

目前參院版本的2021年NDAA在共和黨領導的委員會中，獲得25票支持、2票反對，若要成為法律還得和眾議院取得雙方皆同意的協調版本，兩院皆表決通過後，才能由總統川普簽字立法。

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