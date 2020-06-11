核力量與美俄不同量級！華春瑩：中國參加核裁軍談判時機還沒成熟

▲美方邀請中方參加與俄羅斯的三邊軍控談判。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

針對美國一直邀請中方參加與俄羅斯的三邊軍控談判，並呼籲中方重新考慮無意參加的決定。中國外交部發言人華春瑩今（11）日對此強調，「中國的核力量與美俄不在一個量級，中國參加核裁軍談判的時機遠未成熟」，立場非常明確。

「中方無意參加所謂的中美俄三邊軍控談判。」華春瑩表示，擁有最大核武庫的國家對核裁軍負有特殊且優先的責任，因此在當前情勢下，美方應積極回應俄羅斯對《關於進一步削減和限制進攻性戰略武器措施的條約》的呼籲，並在此基礎上進一步大幅削減核武器，為其他核武器國家參加多邊核裁軍談判創造條件。

針對中方不參加三邊軍控談判，華春瑩強調「這並不意味著中方拒絕參加國際核裁軍努力」，她認為中方一直積極推動裁談會、五核國機制就降低核戰爭風險、維護全球戰略穩定開展實質性工作，反而是美國對上述努力百般阻撓，並在毀約退群的錯誤道路上越走越遠。

「在美俄《關於進一步削減和限制進攻性戰略武器措施的條約》延期問題上，美方一再拿中國說事，這是美國向其他國家『甩鍋』的一貫伎倆。」華春瑩最後說，針對美國軍控事務特使畢林斯利 （Marshall Billingslea）的貼文引發各界廣泛的評論，這充分表明，國際社會的有識之士，包括美國國內的權威軍控專家，對美方的這套把戲洞若觀火。

夏日旋風！安耐曬「小金瓶」下殺688元

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！