李克強視訊梅克爾　推進下半年舉行歐中高層級對話

▲中國大陸國務院總理李克強，和德國總理梅克爾視訊會晤。（圖／取自中國政府網）

記者陳政錄／綜合報導

為應對肺炎疫情對產業鏈的衝擊，鞏固中德、中歐關係，中國大陸國務院總理李克強11日於北京人民大會堂，與德國總理梅克爾舉行視訊會晤。後者在會上對前者說，德方願意在下半年擔任歐盟輪值主席國時，與中方共同籌備好歐中高層交往，推進既有機制性對話、加快歐中投資協定談判。

該視訊會晤上，中方與會官員還包括國務委員兼外交部長王毅、發改委主任何立峰等。李克強表示，突如其來的新冠肺炎疫情對中德交往與合作造成衝擊，但雙方合作沒有也不會因為疫情停步，將繼續向前發展。

▲會晤在北京人民大會堂舉行。（圖／取自中國政府網）

他說，中方願意在相互尊重、平等互利基礎上同德方深化政治和戰略互信，保持對話和磋商，推進經貿、投資、科技等各領域合作，推動中德關係取得新進展。同時，化抗疫經驗交流，加強疫苗和藥物研發合作。

面對國際貿易情勢，李克強還說，要恢復經濟發展，中德應共同維護多邊主義，中德也要善用以開通的人員往來「快捷通道」，為企業合作和復工復產提供便利。他並指，下半年德國將擔任歐盟輪值主席國，期待德方為促進中歐關係發展發揮積極作用。

根據央視報導，梅克爾最回應李克強談話時說，德中兩國都主張加強多邊主義，願進一步密切在世界貿易組織事務中的溝通協調。

她表示，德方願以今年下半年擔任歐盟輪值主席國為契機，和中方共同籌備好歐中高層交往，推進既有機制性對話，加快歐中投資協定談判，加強歐中非抗疫三方合作，推動德中、歐中關係取得更大的發展。

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