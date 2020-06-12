英發表「香港半年報告」　華春瑩：越干涉中國越堅定

▲英國政府提出香港半年報告，要求北京重新思考港版國安法。圖為6月9日，香港民眾上街遊行。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

英國政府11日提出《香港半年報告》，支持香港自治，並要求北京重新考慮「港版國安法」。中國大陸外交部發言人華春瑩12日表示，中方對這種干涉香港事務的做法，表達強烈不滿，並指「外部勢力越是對香港事務橫加干涉，中方推進香港國安立法的決心越是堅定不移。」

華春瑩說，英國政府定期發表所謂香港問題半年報告，干涉香港事務，香港事務是中國內政，任何外國組織或個人都無權干預。她強調，英方對香港無主權、無治權、無監督權，也不存在所謂責任。





▲中國大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩進一步表示，中國政府全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，維護香港長期繁榮穩定的決心堅定不移。

她說，香港是中國的香港，英方應該正視現實，尊重中國主權安全和統一，停止以任何方式干預香港事務。

據了解，該報告由英國外交部11日向國會提交，強調解決香港社會動盪的方案必須來自香港，而非中國，要求北京重新考慮「港版國安法」。

對此，香港政府12日表示，報告內關於國家安全立法和香港高度自治情況的不實及偏頗評論，他們堅決反對，並深表遺憾，「外國政府、議會及政客不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。」

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