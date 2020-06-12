　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國疫苗投入使用？　國企員工證實：出境前可「自願接種」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲中國大陸大型國企員工若要到海外工作，可在出發前自願接種尚在實驗中的新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國新冠肺炎疫苗已經可投入使用？據彭博報導，「中國部分大型國企員工在出國出差、工作前，可以自願注射正在研發中的疫苗。」對於上述訊息，經陸媒證實確有其事。

據《環球時報》報導，經過向兩家有海外業務項目的大型國營企業確認，相關員工證實了此一消息，並表示，「聽說部分有出國需要的央企人員已注射疫苗。」

▲注射、打針、疫苗。（圖／123RF）

▲各國的新冠肺炎疫苗還在研發階段。（示意圖／123RF）

專家進一步指稱，建議出境人員接種正在研製的新冠病毒疫苗，此舉一方面說明「有關部門」對於這種滅活疫苗安全性很有把握；另一方面，也可以被視作Ⅲ期臨床試驗的一部分，有科研意義。

日前彭博社報導引述知情人士說，打算赴境外出差的中國國企員工，可自願選擇接種由國藥集團中國生物技術股份有限公司下屬公司開發的疫苗。並提到，「中國監管部門已向國有企業傳達了這一提議。」

據了解，上述實驗性疫苗目前處於II期臨床階段，正在進行人體安全性的檢測，至於疫苗能否有效預防感染，並投入使用，須等到III期才能明確。報導補充，由於中國國內每日新增病例數已十分稀少，疫苗將需要在疫情仍未消退的海外進行檢驗。

事實上，國藥集團中國生物上月底才召開新聞發布會，表示其新冠滅活疫苗臨床批件均已進入二期臨床，目前2000多例臨床數據顯示，受試者產生的抗體已完全達到抵抗新冠病毒水準，新冠病毒抗體陽轉率達到了100%。最快，有望今年底或明年初上市。

國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨還說，包括他本人在內的國藥集團黨政主要負責人，以及志願者共180名已經帶頭接種了新冠滅活疫苗，透過志願​​者人體預測試表明，保護率100%。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
女童叔嗆校方「培養出殺手」　揭砍人高中生崩潰史...大姊頭小
趁妻去酒店上班..台南男「強上繼女4次」！完事後一起洗澡　她
快訊／楊明州接任高雄市代理市長　明天跟韓國瑜交接
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國研究員解放軍背景曝光！　美國FBI直衝洛杉磯機場逮捕

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」...兒子在房內午休

北京一日再增2名本土病例！為同一研究中心同事…1人曾出差青島

陸媒：中印邊防部隊正進行多層次會談　將以更成熟方式處理局勢

善良妹花450塊「號碼全中」抱走3300萬　衝去領獎…她掉地獄：我要報警！

英發表「香港半年報告」　華春瑩：越干涉中國越堅定

大媽團玻璃橋上「跳排舞」拍片！　橋上下狂震...保全嚇歪：要斷啦！

女大生返校遇死劫！陳屍校外酒店「男友在旁上吊」...姊弟戀惹殺機

中國疫苗投入使用？　國企員工證實：出境前可「自願接種」

「沒用吸管就喝」害貨車司機發熱腎衰竭　竟是罐裝飲料沾到老鼠便便！

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

中國研究員解放軍背景曝光！　美國FBI直衝洛杉磯機場逮捕

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」...兒子在房內午休

北京一日再增2名本土病例！為同一研究中心同事…1人曾出差青島

陸媒：中印邊防部隊正進行多層次會談　將以更成熟方式處理局勢

善良妹花450塊「號碼全中」抱走3300萬　衝去領獎…她掉地獄：我要報警！

英發表「香港半年報告」　華春瑩：越干涉中國越堅定

大媽團玻璃橋上「跳排舞」拍片！　橋上下狂震...保全嚇歪：要斷啦！

女大生返校遇死劫！陳屍校外酒店「男友在旁上吊」...姊弟戀惹殺機

中國疫苗投入使用？　國企員工證實：出境前可「自願接種」

「沒用吸管就喝」害貨車司機發熱腎衰竭　竟是罐裝飲料沾到老鼠便便！

傳藍推吳怡玎補選高雄市長？ 　杜紫宸點名這一原因「萬萬不可」

中國研究員解放軍背景曝光！　美國FBI直衝洛杉磯機場逮捕

雲林縣「分局長巷」僅剩一個住戶　住的就是分局長

575萬起！保時捷Cayenne GTS/Coupe展開預售　首發版同步開賣

窗外就是藍海！金山空靈系純白民宿　無邊際泳池眺望太平洋超療癒

5奈米製程新增大咖客戶！台積電宣布：恩智浦半導體「汽車平台」將採用　2021年交付

前騎士助教助稱厄文與詹皇相處得很好　「人們總試圖讓他們對立」

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」...兒子在房內午休

單車男遭撞飛！噴進路旁大圳「破頭慘死」…酒駕男落跑：我先回家告訴老婆

徐巧芯不支持「藍白合作」拼高雄補選：當朋友難當敵人容易

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

他被藍牙耳機炸暈了！

女大生亂刀狂刺2位室友！校園霸凌引爆殺機

剪刀肢解12歲女兒！　單親媽家中做「人腦麻辣鍋」

美國確診破200萬、死亡超11萬！胡錫進發文嗆川普

白人男街頭挑釁亞裔！下秒遭一拳KO昏迷

孕婦大出血！救護車被故意擋路

男大生聽到開門聲「箭步衝上」捅死爸！

捷克議長訪台！中方「表示強烈不滿」

5歲男童白天遭爆頭亡！兇手才6歲

刷禮物看哪都行！駕駛直播性侵過程　

北京新增1名本土病例！近2週無出京史

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

香港女師未遵守國歌法　校方不續約處分

更多熱門

相關新聞

糞管破裂下大雨　廣州4戶8人確診

糞管破裂下大雨　廣州4戶8人確診

廣州市疾控中心12日上午表示，先前有一起4戶共8人感染新冠肺炎的案件，經過調查，發現是因為排污管道破裂，糞水從管道擴散至其它樓層，污染了環境，才導致多人感染。

國防部公布敦睦染疫報告　陳道輝、高嘉濱遭記過復職

國防部公布敦睦染疫報告　陳道輝、高嘉濱遭記過復職

32兆創新高！日本通過第二次補充預算案「救經濟」

32兆創新高！日本通過第二次補充預算案「救經濟」

助撐3個月　紓困3.0納入旅行業、機場免稅店、餐廳地勤…

助撐3個月　紓困3.0納入旅行業、機場免稅店、餐廳地勤…

代言2K21電玩　Zion復賽全力出擊

代言2K21電玩　Zion復賽全力出擊

關鍵字：

新冠肺炎中國疫苗肺炎疫情國企自願接種

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

他被藍牙耳機炸暈了！

影／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面