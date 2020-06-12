中國疫苗投入使用？　國企員工證實：出境前可「自願接種」

▲中國大陸大型國企員工若要到海外工作，可在出發前自願接種尚在實驗中的新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國新冠肺炎疫苗已經可投入使用？據彭博報導，「中國部分大型國企員工在出國出差、工作前，可以自願注射正在研發中的疫苗。」對於上述訊息，經陸媒證實確有其事。

據《環球時報》報導，經過向兩家有海外業務項目的大型國營企業確認，相關員工證實了此一消息，並表示，「聽說部分有出國需要的央企人員已注射疫苗。」

▲各國的新冠肺炎疫苗還在研發階段。（示意圖／123RF）

專家進一步指稱，建議出境人員接種正在研製的新冠病毒疫苗，此舉一方面說明「有關部門」對於這種滅活疫苗安全性很有把握；另一方面，也可以被視作Ⅲ期臨床試驗的一部分，有科研意義。

日前彭博社報導引述知情人士說，打算赴境外出差的中國國企員工，可自願選擇接種由國藥集團中國生物技術股份有限公司下屬公司開發的疫苗。並提到，「中國監管部門已向國有企業傳達了這一提議。」

據了解，上述實驗性疫苗目前處於II期臨床階段，正在進行人體安全性的檢測，至於疫苗能否有效預防感染，並投入使用，須等到III期才能明確。報導補充，由於中國國內每日新增病例數已十分稀少，疫苗將需要在疫情仍未消退的海外進行檢驗。

事實上，國藥集團中國生物上月底才召開新聞發布會，表示其新冠滅活疫苗臨床批件均已進入二期臨床，目前2000多例臨床數據顯示，受試者產生的抗體已完全達到抵抗新冠病毒水準，新冠病毒抗體陽轉率達到了100%。最快，有望今年底或明年初上市。

國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨還說，包括他本人在內的國藥集團黨政主要負責人，以及志願者共180名已經帶頭接種了新冠滅活疫苗，透過志願​​者人體預測試表明，保護率100%。

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