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中斷57天終復工！日不顧反對重啟美軍基地填海造陸　沖繩知事重申遺憾

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▲反對普天間基地搬遷抗議民眾。（圖／路透）

▲反對普天間基地搬遷抗議民眾。（圖／路透）

文／中央社東京12日綜合外電報導

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，位於日本沖繩的美軍普天間機場遷址名護市邊野古地區的填海造陸工程被迫中斷，日本政府防衛省沖繩防衛局今天在中斷57天後恢復施工。

日本產經新聞報導，日本政府防衛省沖繩防衛局表示，今天上午土砂搬運船已進入作業海域。填海造陸工程日前因為相關人員確診感染2019冠狀病毒疾病，導致工程從4月17日起中斷，防衛局今天說，已在防疫方面做好相應對策。

有關普天間機場遷址到邊野古地區，沖繩縣民2019年2月曾舉行縣民公投，有72%表示反對；但7日的沖繩縣議員選舉中，主張同意遷址案的自民黨議席稍微增加，讓外界認為沖繩縣民意可能有所變化。

不過，代表反對遷址案的沖繩縣知事玉城鄧尼，料將對復工表達強烈反彈。

日本琉球新報報導，7日完成投開票的縣議員選舉，反對遷址案的當選人逾半數，沖繩縣政府日前也要求勿復工。

玉城昨天說，如果復工的話將是非常令人遺憾的事；他今天對復工重申「令人感到非常遺憾」，並強調7日選舉結果，反對遷址案的當選人逾半數，「再度明確地展現民意」。

目前已知反對遷址案的名護市民，可能將前往現場抗議。

▲▼ 日本政府不顧沖繩縣居民強烈反對，14日強行向駐日美軍普天間基地計劃搬遷地名護市邊野古海域投放沙土，進行填海造陸作業。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本政府不顧沖繩縣居民強烈反對，強行向駐日美軍普天間基地計劃搬遷地名護市邊野古海域投放沙土，進行填海造陸作業。（圖／達志影像／美聯社）

●普天間基地大事記

1945年：普天間基地原址在二次大戰時期是舊日本軍的軍事設施，後來在1945年被美軍占領後，建造成普天間基地。

1995年：美軍陸戰隊員強姦12歲沖繩女孩，引發當地民眾大規模示威抗議，要求普天間基地遷走。

1996年：由於美軍軍機飛行訓練造成噪音、空氣污染，並因多次發生大小事故為當地居民安全帶來威脅，1996年美日組成的沖繩問題特別行動委員會，建議將普天間基地遷址到沖繩北部的名護市沿岸，獲美日雙方同意。

2004年：由於普天間基地位於宜野灣市區，鄰近學校及住宅區，8月發生美軍陸戰隊CH-53D運輸直升機在沖繩國際大學墜毀意外。

2006年：名護市沿岸除了有珊瑚礁和海草床，還是瀕臨絕種的儒艮棲息地，多數當地居民不歡迎把機場遷到這裡。不過，美日政府仍在這一年決定把普天間基地遷到名護市邊野古地區，也就是美軍史瓦布營（Camp Schwab）沿岸地區。

2013年：前知事仲井真弘多同意遷址案填海造陸工程。

2015年：已故沖繩縣知事翁長雄志撤銷前任知事頒布的填海造陸工程許可。

2016年：日本政府發出指示，要求翁長雄志必須允許工程進行，但未被接受，日本政府提出訴訟。後來最高法院判沖繩縣政府敗訴，相關工程得以重啟。

2017年：翁長雄志向那霸地方法院提出要求禁止填海造陸工程的訴訟，並附帶提出在訴訟未定讞前，必須先行停工的假處分。

2018年：翁長雄志因病辭世，由繼承翁長遺志的玉城鄧尼當選。

2018年：沖繩縣政府在8月底撤回填海造陸工程許可，讓遷址作業中斷；防衛省為反制，向時任國土交通大臣石井啟一提出「行政不服審查」（相當於台灣的訴願），同時要求暫時讓撤回許可失效的「執行停止」。石井後來決定停止撤回許可的效力，防衛省在通知書生效後，決定12月14日重啟填海造陸工程。

2019年：日本沖繩縣2月24日舉行縣民公投，高達72%的投票選民反對搬遷美軍基地進行填海造陸，所得票數超過縣內合格選民1/4。12月14日工程重啟週年，反對的市民團體划船到施工周邊海域抗議。

2020年：日本沖繩縣議會議員選舉6月7日完成投開票，支持沖繩縣知事玉城鄧尼的執政黨維持過半數席次，玉城將持續以阻止美軍普天間基地遷移至名護市邊野古地區作為目標。

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