北京一日再增2名本土病例！為同一研究中心同事…1人曾出差青島

▲新冠肺炎尚無特效藥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市12日下午召開第113場疫情防控記者會。會上通報，北京市豐台區新增2例新冠肺炎確診病例，為同一單位員工，目前已轉至定點醫療機構。根據通報，6月11日、12日連續2天新增新冠肺炎確診病例。

病例1，劉某某，男，北京人，25歲，中國肉類食品綜合研究中心員工，家住豐台區西羅園街道馬家堡東路，於6月9日獨自騎車到轄區醫院發熱門診就診。患者曾出現咽痛、發熱、咳嗽、流鼻涕症狀，最高體溫38.6度，自述近2周有出京史（青島出差5天），無境外人員、湖北武漢接觸史，就診過程中全程佩戴口罩。6月12日，樣本核酸檢測為陽性，經專家診斷為新冠肺炎確診病例。

病例2，尹某某，男，北京人，37歲，中國肉類食品綜合研究中心員工，家住豐台區西羅園街道角門北路，於6月9日出現咽癢、有痰、輕微咳嗽，體溫正常，未就診和服藥。6月12日，經區級排查，將他120轉運到轄區定點醫院隔離排查，樣本核酸檢測為陽性，經專家診斷為新冠肺炎確診病例。患者自述近2周無出京史，無境外人員、湖北武漢接觸史。

此前，北京西城區11日驚爆1例本土病患，染疫的唐姓男子自稱，近2週沒有離開北京，也沒有外來人員密切接觸史。此前，北京市已經連續56天無新增確診病例。

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