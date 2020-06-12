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我中樂透賺很多！24歲渣男拍15歲少女裸照強來　再扮警白嫖應召妹

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲24歲男子接連對15歲女網友、應召女子以話術強制性交得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名24歲陳姓男子於2018年間接連犯下強制性交案件！先是相約15歲女網友小君（化名）唱歌，灌醉對方再趁機偷拍，以裸照威脅上床得逞，另與應召女子小晴（化名）約好性交易，卻佯稱是警察，完事後不付錢，直到小君、小晴分別報案後，陳男惡行才曝光。

判決指出，陳男於2018年7月約小君出門唱歌，稱自己中了樂透賺很多錢，若小君前來就給錢，趁機將小君灌醉後帶去汽車旅館開房，偷拍醉醺醺的小君裸體照後，以「如果不跟我發生性關係，我就將相片傳給妳家人朋友」、「如果妳爸媽知道妳和不認識的男人去旅館會怎樣」等語要脅小君，最終性侵得逞。

孰料，相隔一個月後，陳男透過通訊軟體預約性交易，以8300元價格與小晴達成交易，不過開始前，小晴先在廁所梳洗，他竟趁機偷走對方身分證，佯稱自己就是警察，要求對方「配合辦案」，結果小晴嚇得表示，8300元免付且配合性行為，隔日陳男再以返還身分證為由，約小晴到汽車旅館，再發生一次關係。

對此，陳男否認犯行，稱小君與他是兩情相悅，小晴則是看上他的錢才提告，甚至持民間單位測謊結果證明清白，不過沒被採信；新北地院勘驗相關證據及說詞，發現小君、小晴反應都相當害怕，考量目前陳男已與2名女子達成和解，最終依成年人故意對少年犯強制性交罪、強制性交罪，判陳男有期徒刑5年，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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