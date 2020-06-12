獨／康裕成踢爆韓國瑜惜別音樂會金主是他　「歷史哥」霸氣回應：多吃西瓜消暑

▲康裕成打臉韓國瑜道別音樂會金主說法。（圖／記者黃子倩攝、翻攝臉書）



記者陳羿妏／高雄報導

韓國瑜確定遭罷免後，昨天11日是他最後一天上班日，號召民眾一同參加「真愛高雄，珍重再見」道別音樂會，不過主辦是誰、經費來源從哪來，卻引來眾多質疑，鄭照新表示，活動未使用公帑，新聞局為指導單位，主辦方是「打狗讚文化協會」。民進黨高雄市議員康裕成臉書透露，這個協會其實還未被社會局核准成立，發起人是「韓粉歷史哥」。



韓粉歷史哥12日中午向《ETtoday新聞雲》記者表示，「請訂閱歷史哥跟按讚澄清唬！我們是一群追求正義與心繫國家未來的年輕人，幫我們多多推廣謝謝！另外天氣熱，可以多吃西瓜消暑消氣，感謝康大議長的關注，請議長多多監督市政，不要監督市民。」

康裕成11日於臉書稱韓國瑜的「珍重再見音樂會」是掛羊頭賣狗肉、規避法令的把戲，韓國瑜辯稱活動為民間團體主辦，然而質詢時行政國際處副處長卻回應，鳳山行政中心草地不能借給民間團體，音樂會申請者為新聞局，她直言「兩句話就抓包了」。

▲康裕成表示，打狗讚協會發起人是韓粉歷史哥，目前協會尚未被社會局核准成立。（圖／翻攝臉書）

針對鄭照新提及的「金主」為「打狗讚文化協會」，康裕成則說，經查這個協會其實是本月8日成立，10日才送件到社會局，目前還沒被核准成立，且發起人就是韓粉歷史哥，另外按照行政國際處副處長說法，該場地是不能外借民間團體。

康裕成認為，新聞局騙行政國際處，讓行政國際處被矇在鼓裡同意出借，韓國瑜與新聞局長都對外聲稱「是民間團體主辦」，現在整個行政國際處上上下下都又尷尬、為難，面對議員質詢一直語塞，氣憤表示「都最後一天了，還玩這種把戲」。

據了解，遭指控為「打狗讚文化協會」發起人的韓粉歷史哥，臉書粉專「澄清唬」有3.5萬個讚，YouTube頻道「高雄歷史哥」則有12.9萬訂閱者。

▲挺韓網紅歷史哥紅曾赴高雄替韓國瑜選前之夜助講。（圖／記者林敬旻攝）



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