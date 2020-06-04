　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看他「手在棉被一直動」…女兒一早哭訴「下面好痛」母怒告　色叔叔慘了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲小花被信任的黃男性侵，向母親哭訴「下面好痛」，小花的姊姊也控訴受害。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

新北市女子凡凡（化名）2015年間，與黃姓男子相識結為乾兄妹，4個孩子與黃男相處融洽，不料黃男竟於2018年中秋前夕某晚，在凡凡面前指侵她10歲的女兒小花，隔天一早凡凡聽小花哭訴「下面好痛」，氣得對黃男提告。士林地院依妨害性自主，判黃男7年4月徒刑，上訴高院駁回，日前再判黃男應賠凡凡母女共40萬元。

黃男與凡凡來往期間，時常到她住處過夜，後來凡凡離婚從三芝搬到淡水，黃男仍持續探訪，期間與4個小孩互動親密，對凡凡的2個女兒小如、小花更是疼愛有加，時常將她們抱到腿上，偶爾還抱在一起睡；凡凡見黃男與小孩相處融洽，本來也相當放心，直到那一天…。

黃男於2018年9月22日晚間，到凡凡家中喝酒，醉後稱要小睡醒酒，並指定要抱著小花一起睡，當時凡凡和小如、小女兒睡在床上，黃男則與小花打地鋪，但凡凡見黃男抱著小花時「手在棉被內一直動」，驚覺不對勁趕緊叫黃男離開，隔天一早詢問「叔叔有沒有摸妳？」，小花才向凡凡哭訴，「叔叔的手和手指伸進我褲子裡，好痛」，讓凡凡氣得報警，並於2018年11月間到醫院驗傷，在小花的處女膜發現舊撕裂傷。

偵訊期間，凡凡的大女兒小如也出面控訴，指她在小學3升4年級期間（2016至2017年），曾三度遭黃男指侵，其中一次黃男在客廳裡，以公主抱讓小如坐在腿上，並伸手進她褲子裡，讓她覺得很不舒服，之後也有告訴媽媽。

黃男於庭上辯稱，他2018年中秋節前2天，看凡凡將小孩關在陽台，還不讓孩子們吃東西，便因管教問題與凡凡吵了一架，之後沒再去過她家，沒多久竟被指控性侵，讓他覺得莫名其妙。黃男律師則稱，小花指控當下，凡凡就在旁邊，黃男根本不可能犯案，且當時蓋著棉被，凡凡又如何能確定黃男性侵小花？且小花證述時，許多問題回答「忘記了」，她的證詞顯然有瑕疵。

士林地院審理認為，黃男主張的吵架時間，距凡凡11月報案過了2個月，難以想像凡凡會不顧女兒名節，又背負誣告風險去誣陷黃男，且凡凡、小如、小花母女3人，皆否認有將弟弟關在陽台的事情，法官不採信黃男說法。

小花指控黃男部分，法官雖認為小花的證詞有些許前後不一，但考量小花年幼，審理時無法連續描述遭性侵過程，應屬合理，且小花平時與黃男相處融洽，沒有誣陷他的動機，另外，母親凡凡也證稱看到黃男「手在棉被內一直動」，更有醫院驗傷單為證，認定黃男對小花犯行明確，應予定罪。

至於小如控訴黃男部分，內容皆只有她一人證詞，且檢察官於庭中詰問時，小如說詞反覆，也與凡凡證詞有所出入，法官認罪證不足，判無罪。

士林地院最後以黃男對小花的犯行，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，處7年4月徒刑，高院駁回黃男上訴；民事部分，判黃男應賠女兒小花30萬元、母親凡凡10萬元。

我沒有遲到，是時間遲到了！

強盜也有三倍券！闖民宅要搶1千元　佛心屋主給3千還煮麵給他吃…真相有洋蔥

ET快訊
快訊／寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男遭攻擊　民眾合作壓制他
新北公托虐嬰開罰51萬　社會局公布「3托育員姓名」
好市多開賣中衛口罩「單片5.3元」　他秀發票曝「年前價格」：
快訊／香港立法會三讀通過《國歌法》　41票贊成1票反對
房東引誘「每月1次肉體換宿」　學生妹嚇：3孩的爸…噁對話曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮縣議員蔡啓塔涉貪判刑15年　8日發監！檢方啟動防逃機制

快訊／寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男遭攻擊　民眾合作壓制兇嫌

綠島貨輪盜運「17塊珊瑚礁」！他拿布蓋住一大籃…被逮瞎喊：我不知道違法

何嘉仁爆集體罷凌！女師離開教室15分鐘…小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

快訊／基隆女過馬路　騎士閃避不及撞上噴飛倒地2人送醫

運動公園3個月2起命案　里長衝公所「這個要灑淨一下」辦個法會

看他「手在棉被一直動」…女兒一早哭訴「下面好痛」母怒告　色叔叔慘了

駕駛喝水輕忽！國5小貨車撞前車　無辜小廂車彈起重摔安全島

大陸抽砂船又來了！海巡署一次取締20多艘　各重罰60萬後驅離

2少女逃離安置機構！還上網「賣身換宿」　與2男大搞4P…社工追問細節嚇傻

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

花蓮縣議員蔡啓塔涉貪判刑15年　8日發監！檢方啟動防逃機制

快訊／寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男遭攻擊　民眾合作壓制兇嫌

綠島貨輪盜運「17塊珊瑚礁」！他拿布蓋住一大籃…被逮瞎喊：我不知道違法

何嘉仁爆集體罷凌！女師離開教室15分鐘…小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

快訊／基隆女過馬路　騎士閃避不及撞上噴飛倒地2人送醫

運動公園3個月2起命案　里長衝公所「這個要灑淨一下」辦個法會

看他「手在棉被一直動」…女兒一早哭訴「下面好痛」母怒告　色叔叔慘了

駕駛喝水輕忽！國5小貨車撞前車　無辜小廂車彈起重摔安全島

大陸抽砂船又來了！海巡署一次取締20多艘　各重罰60萬後驅離

2少女逃離安置機構！還上網「賣身換宿」　與2男大搞4P…社工追問細節嚇傻

嬤推車背「乖孫」上街散步！　牠伸強力吸盤巴緊緊…回眸露愛意

中職／獅悍打線出爐　辛元旭生涯首次先發

柯文哲在私有地「劃停車格發大財」　游淑慧批：跟土匪什麼兩樣？

王心凌穿戴80萬精品錄音　新買的香奈兒鞋、57萬勞力士搶鏡

東京奧運新變革　簡化開閉幕式、減少觀眾人數

東大學生創新驚奇無限　設計D列印輔具＆吃藥提醒APP

花蓮縣議員蔡啓塔涉貪判刑15年　8日發監！檢方啟動防逃機制

資遣不是否定你整個人！ 職場失意時「這樣做」讓自己發光

陸委會民調：近九成民眾支持蔡英文「八字箴言」兩岸立場

快訊／寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男遭攻擊　民眾合作壓制兇嫌

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

休旅車行駛北海岸　在石門撞死婦人

酒店妹不敵疫情「離岸」輕生！不願讓3隻貓看不起墜樓亡

露營區木屋倒塌　露友脊椎粉碎性骨折

包租公偷吃越傭　空姐人妻慘當工具人

妙齡女全裸走出浴室…驚見變態大叔色色盯著她看

她離職刪除粉專　女老闆討賠213萬

「瘋狗」警踢斷民眾腳　擺爛2年拒賠償

更多熱門

相關新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

新北市永和區一名女子離婚後獨自扶養2女兒，去年底拿出擺攤所累積的50萬元積蓄頂下一間店面，賣涼麵、水餃等，但時常日營業額都落在60元到85元之間…每月還要繳4萬元店租！她又得撥時間擺攤賣烤地瓜才能勉強生存，且陸續領了100張，共12萬元的罰單…悽慘收入與沉重開銷讓她快活不下去。

荒唐導師擅改數學課　河邊撈魚害小三女童險溺死

荒唐導師擅改數學課　河邊撈魚害小三女童險溺死

讓15歲小女友懷孕　他秒娶回家…1年後離婚下場慘爆

讓15歲小女友懷孕　他秒娶回家…1年後離婚下場慘爆

女童被罰跑操場10圈吐血！警一查傻眼

女童被罰跑操場10圈吐血！警一查傻眼

新北男2度交纏13歲女友　她肚子日漸隆起…爸崩潰

新北男2度交纏13歲女友　她肚子日漸隆起…爸崩潰

關鍵字：

強制性交單親媽女童妨害性自主

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

伊能靜使喚婆婆洗碗、端盤！

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面