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KTV包廂廁所內逼口交！已婚男撿屍醉女...還問友人「要不要？」

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▲桃園市陳姓男子去年7月在某公園認識女子，後來相約至摩鐵尋歡，但女子事後控告男子性侵。（示意圖／視覺中國CFP）

▲已婚男撿屍酒醉女，在KTV包廂廁所內強迫口交並從後方硬上，一審被依強制性交罪判刑4年。（示意圖／視覺中國CFP）

記者孫于珊／台北報導

一名已婚陳姓男子與一群朋友到西門一家KTV飲酒歡唱，沒想到陳男竟對其中一名酒醉女子小妤（化名）「撿屍硬上」，甚至還想分享給其他男性友人。由於小妤啜泣發抖地指證歷歷，台北地院採信小妤說法，依強制性交罪判陳男4年徒刑。可上訴。

判決指出，2017年2月24日晚間10時許起，一群人到KTV飲酒狂歡，翌日凌晨3 時許，大家陸續先行離去，包廂內只剩下陳男與小妤，而小妤因酒醉而感到頭暈、噁心想吐，於是陳男攙扶小妤到包廂廁所，不料陳男讓小妤先坐在馬桶上，強抓小妤頭部，脅迫小妤口交，吸吮其生殖器，儘管小妤拒絕並將頭往後躲開，但沒用，陳男繼續強行脫去小妤的窄裙、安全褲、內褲，並將小妤強壓在馬桶上，從小妤後方強行性侵。

此時，原本在包廂外打電話的友人朱男，回到包廂後發現空無一人，感覺有異，於是前往包廂廁所察看，但陳男邊穿褲子、邊用身體阻擋門，不讓他進去。

朱男證稱，他成功開啟廁所門後，小妤馬上靠過來趴倒在他身上哭訴，而陳男也跟他說，剛剛「上」了小妤，讓他傻眼又驚訝，覺得很扯、不可思議，且陳男還問他「要不要？」

但陳男則否認犯行，辯稱他扶小妤去廁所嘔吐，廁所門並未上鎖，大約2、3分鐘後，朱男就進來了，這麼短的時間不可能性侵。

而小妤當庭淚訴，將陳男的對她的所作所為一一指出。法官審酌後採信小妤的指控，認為陳男的說法是卸責之詞，並痛批陳男惡性重大，與小妤僅是普通朋友關係，本應互相尊重，竟為滿足己身慾望，強制性交，非但違反社會善良風俗，也戕害小妤的身心健康，危害其性自主權，考量小妤無意願和解等一切情狀後，判陳男4年徒刑。

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