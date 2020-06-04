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社會 社會焦點 保障人權

松山區民有里2惡男騙女上樓喝咖啡　「叫黑社會殺妳」性侵又拍裸照

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▲已有性侵前科的盧姓男子去年8月間將女網友誘騙返家，一夜硬上3次性侵得逞，女網友怒而提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲2男竟在殘障廁所內性侵一名患有智能障礙的女子，還拍她裸照，民事法官判2男應賠償共32萬元撫慰金。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者孫于珊／台北報導

在北市松山區民有里辦公室擔任巡守隊員的羅姓男子，及一名林姓里民，竟帶一名患有智能障礙的女子琪琪（化名），到廁所內強制性交，還強拍裸照。琪琪及其母親因此怒提告，並求償200萬元。台北地院將羅、林依法判刑，而民事部分則判賠32萬元。可上訴。

2015年10月10日下午5時許，羅、林共同將琪琪帶至民有里辦公室4樓的無障礙廁所內，要求琪琪將全身衣物脫掉，羅向琪琪恫稱，「如不從，將叫黑社會殺害妳」等語，並手持警棍脅迫琪琪，打她屁股，讓琪琪不能抗拒，任由羅男性侵，林則以手撫摸琪琪的胸部及下體，共同性侵得逞。羅甚至拿出手機，拍攝琪琪裸身的畫面。直到照顧琪琪的外籍看護工見琪琪久未返家，前往民有里辦公室查看，才發現琪琪衣衫不整與羅、林同處在無障礙廁所內。

琪琪及其母親主張，羅、林2人侵害琪琪的性自主權、貞操權、身體權，也侵害母親對琪琪的保護教養親權，應連帶賠償琪琪140萬元，也賠償母親50萬元；此外，羅又侵害琪琪隱私權，應再賠償琪琪10萬元。

羅男辯稱，他沒有違反琪琪意願，且除了琪琪的指訴外，沒有人親自見聞他有持警棍毆打琪琪，他並無侵權行為；縱使他有強制性交、強拍裸照，但她有「中度智能障礙」，對社會規範欠缺認識，不具識別能力，若真要他負賠償責任，琪琪請求的賠償金額過高。

林男則稱，他只是在無障礙廁所內與琪琪喝咖啡，況且琪琪從廁所內出來，未對外籍看護工呼救，足認他並無撫摸琪琪胸部及下體，就算有，僅是對琪琪猥褻，並無強制性交；又縱使他有強制性交，琪琪當時已成年，其母親應不得請求損害賠償；也認為琪琪請求賠償金額過高。

然而琪琪指證歷歷，外籍看護工也證述，她當時在廁所內找到琪琪時，琪琪的褲子有穿好，但衣服尚未穿整齊，神情則感覺很害怕、丟臉的樣子。法官經查後採信琪琪的說法，此審酌一切情狀後，強制性交部分，羅、林應連帶給付琪琪20萬元；裸照部分，羅男要再賠償2萬元；另外，羅、林也應連帶賠償10萬元撫慰金給琪琪母親。

至於刑事部分，法官依羅、林犯2人以上共同對心智缺陷之人強制性交罪，各判刑3年9月及7年2月。羅男又犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，判拘役50日，得易科罰金5萬元。全案目前上訴到最高法院審理中。

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