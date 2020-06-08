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持刀性虐少女還逼拍裸照　已婚男賠20萬「足以同情」獲減刑

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▲▼示意圖,社會,性侵,孩子,女,室內,手,害怕,手,獨,絕望,鬱悶,人,濫用,危險,暗,恐懼,侵略,蕭條。（圖／123RF）

▲小鈴遭朱男威脅進行性虐式性交。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

已婚的朱姓男子2018年10月間透過網路論壇認識少女小鈴（化名），相約以5000元為代價進行性交易，他卻在進入旅館房間之後持刀威脅女方配合，甚至用束帶反綁雙手，進行性虐待。朱男挨告後賠償20萬元，獲得小鈴母親同意不再追究，最後被台中地院法官依攜帶兇器強制性交罪、恐嚇危害安全罪，分別判處4年2月、3月有期徒刑，僅後者可易科罰金9萬元。

判決書中提到，朱男與小鈴約好之後，便開車前往台南市某超商載人，接著兩人一同前往某旅館進行性交易；進入房間之後小鈴先走進洗手間，沒想到下一秒卻遭朱男用一把黑色長刀威脅，必須配合進行性虐式性交（俗稱SM），因為擔心拒絕會遭到殺害，不得不應允並在喝斥聲中自行脫下衣物，雙手也被用白色束帶反綁，造成手臂瘀傷。

▲▼示意圖,社會,性侵,害怕,罪犯,手銬,刺青,犯人,警察,壞人,搶案,犯罪,手。（圖／123RF）

▲朱男事後賠償20萬元，獲得小鈴母親同意不再追究刑事責任。

不料，朱男得手後仍不罷休，在未經小鈴同意之下以手機拍攝裸照及性愛影片，為了防止對方報警，他還要求輸入手機密碼，奪取女方的臉書個人帳號、聯絡人資料，接著拍攝健保卡留存，並揚言「如果妳報警或日後不依指示見面，我就將拍攝的照片及影片流傳出去」。小鈴心生畏懼，根本不敢反抗，返家之後仍乖乖聽話，提供友人的銀行帳戶接收朱男轉帳的5000元費用。

但事情終究是紙包不住火，朱男挨告後與小鈴的母親達成調解，隨即賠償20萬元，獲得對方同意不再追究刑事責任。然而，小鈴經過這次的事件，身心嚴重受創，患有憂鬱症、疑似創傷症候群；判決書中卻提及朱男犯後態度尚屬良好，依攜帶兇器強制性交罪處以法定最低刑度7年，仍嫌過苛，客觀上足以引起一般人的同情，最後酌減判處4年2月，另外再依恐嚇危害安全罪判處3月有期徒刑，這部分可易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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