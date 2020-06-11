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棒球隊爆集體性侵被解散　她批「被害人變加害人」…市府回應了　

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▲棒球隊爆集體性侵被解散　她批「被害人變加害人」…市府回應了。（圖／記者陳凱力攝）

▲立委鄭正鈐（左）與被害人家屬11日午間再次召開記者會，表達對解散棒球隊的不滿。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

日前新竹市某國中棒球隊因傳出集體性侵、霸凌而被立法委員召開記者會揭露，經市政府組成專案小組調查後，認為校方管理有嚴重疏失，宣布棒球隊立刻解散、教練解聘，校長、主任分別記一小過，教育處長也已請辭獲准；不過立委鄭正鈐11日再與被害人家屬一起開記者會，痛批市府解散棒球隊是讓他們「受害者變加害者」，並向市府喊話，希望獲得真相，而不是懲處誰，也不要棒球隊解散。

▲棒球隊爆集體性侵被解散　她批「被害人變加害人」…市府回應了。（圖／記者陳凱力攝）

▲被害人姊姊說，解散棒球隊的決定讓他們從被害人變成加害人，因為性侵霸凌事件而波及其他學生，並非他們的本意，希望市府收回成命，讓球隊繼續。

新竹市立委鄭正鈐11日午間與被害人的家人在服務處召開記者會，被害人姊姊說，市府懲處誰、記誰過並無法解決問題，而解散棒球隊的決定更是讓他們從被害人變加害人，球隊的學生辛苦練習，卻因為性侵霸凌事件而波及，並非他們的本意，希望市府收回成命，讓球隊繼續。

市府也回應，由於事件經過渲染造成標籤化的影響，為了保護孩子，才會做出解散球隊的緊急處置，除此之外，也同步進行學生輔導工作、檢視及檢討各校體育團隊的管理制度；而原球隊的球員，也尊重其留原校、留原班，或是輔導轉至其他球隊的意願，市府均會提供最大的協助。

市府再次澄清「解散球隊」並非處罰球隊，而是目前球隊的師資、環境、標籤化氛圍的確不適合維持原貌，市府有心改革，但過程需要一點時間，才會做出「暫時解散球隊」的決議，待球隊制度重整好、找到適合的教練、體育班完成考核改革，才會再重組。

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