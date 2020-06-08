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新竹市教育處長請辭丟官...棒球隊解散　某國中性侵學弟案懲處出爐　　　

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▲受害學生家屬由立委陪同出面控訴，棒球隊學長趁洗澡時性侵霸凌學弟。（示意圖／ETtoday資料照）

▲受害學生家屬由立委陪同出面控訴，棒球隊學長趁洗澡時性侵霸凌學弟。（圖／ETtoday資料照）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹某國中棒球隊，日前傳出學弟遭學長集體霸凌、性侵事件，市長林智堅上週已責成秘書長成立專案調查小組；8日調查報告出爐，市府認為校方管理有嚴重疏失，教育處長黃錦能請辭獲准，並宣布解散棒球隊、球隊教練解聘、校長、主任分別記過處分。

受害者姊姊出面說明，2019年7月，弟弟進入國中體育班棒球隊，沒想到嚮往的棒球隊竟是黑暗的開始，弟弟到台南、高雄進行移地訓練期間，隊上學長每天對他暴力毆打，還威脅不能向教練、家人呼救，時間長達1個月。

另外，姊姊還說，9月開學弟弟入住宿舍，卻被學長帶到攝影機死角，利用下體進行不雅猥褻動作。甚至在宿舍盥洗時，遭到3名學長輪流對他猥褻，強迫肛交、口交、打手槍，受脅迫過程中連呼救都無法，只能忍受痛苦，姊姊哽咽說「一週有7天，弟弟4天住在校，每天晚上3人都會輪流對弟弟做這些事情。」

姊姊說，父母得知後，也到學校找過教練，沒想到教練竟說：弟弟那麼笨，怎麼會懂得性侵是什麼？更一直推託，只說這些都是棒球隊男生的惡作劇、嬉鬧，甚至說是學長學弟的傳統。就在身心俱疲下，才會在6月3日找立委鄭正鈐3日召開記者會，出面控訴。

經調查後，新竹市政府也出面回應，學校方面確實有管理上的疏失，教育處長黃錦能自行請辭獲准，該校教練未善盡輔導學童及通報責任，上週市府已立即先將教練解聘，而該校校長、主任分別記過處分；另市府也表示會記取教訓，全面檢視並改革體育校隊的管理機制，把孩子的身心健全發展擺第一，杜絕憾事再次發生。後續市府也會啟動兩項改革措施，要讓竹市的體育校隊發展更加健全。

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