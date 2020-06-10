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大叔激戰15歲少女　「好康相報3人行」矇眼＋偷拍…下場慘了

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▲▼錄影,拍照,蒐證,偷拍,拍攝,手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲曾男因與未成年少女約炮、偷拍，連同行的3P的黃男，都一起被法院判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名15歲的高一少女小咪（化名）於交友網站上結識曾姓男子(化名)，2人約炮後在過程拍下性愛照，之後曾男再與小咪約炮1次並「吃好鬥相報」，找來黃男一起「3P」，但曾、黃卻在趁對方矇眼的時候偷偷用手機拍下過程，事後傳給小咪的男友與小咪，此事才被小咪家人發現並報警。曾男與黃男被法官分別依犯拍攝少年為性交行為之電子訊號罪2次、對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判刑2年緩刑5年及拍攝少年為性交行為之電子訊號罪判刑1年緩刑2年。

小咪於2019年2月間在交友網站結識43歲的曾男(化名)，3日後兩人在汽車發生性行為，期間曾男要求小咪拿手機拍下2人的性愛過程再傳到曾男的手機；隔天中午曾男再約小咪前往汽車旅館炒飯，中午一番激戰後，意猶未盡的曾男在同日晚間與25歲黃男(化名)在LINE群相約「3P」，2日後3人依約前往新竹市某汽車旅館進行多人性愛運動。

性交過程中，曾男用小咪的圍巾矇住她雙眼，並在未經對方同意下拿手機拍下性愛過程，黃男也有樣學樣，拿出手機拍攝。3P後的幾天剛好是2月14日西洋情人節，曾男用黃男拍攝的性愛照發訊給小咪男友，表示「哈哈哈…要不要看我們昨天跟你女友3P的照片！」，小咪才知遭3P期間被偷拍。

隔了幾天，曾男又把黃男拍攝的3P性愛照，後製馬賽克給小咪看，小咪的家人因此得知她與多名男網友發生性關係，憤而提告。

法官審酌曾男因逞一己私慾，明知小咪為高中學生、未滿16歲，屬身心未臻成熟之幼女，對於男女之事尚屬懵懂階段，竟與之性交，還拍攝性交過程，既欠缺正確法治觀念，更影響小咪身心正常發展及對兩性關係價值觀，所為實屬不該，惟念及二人犯後終能坦認犯行，並與被害人和解，且依約履行賠償，因此決定給予緩刑。最後法官判曾男犯拍攝少年為性交行為之電子訊號罪2次、對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判刑2年緩刑5年。黃男依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪判刑1年緩刑2年。

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