「仙人跳可賺3萬遮羞費」鬼父扯謊竟性侵兒子國中女友

▲桃園洪姓男子竟扯謊，性侵14歲幼女。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園洪姓男子明知道兒子女友小良（化名）年僅14歲，竟假意騙小良到汽車旅館性交易後，他再趁機闖入逮人，索討3萬元遮羞費。小良不疑有他，讓洪男騎機車帶到汽車旅館後，遭洪男硬上。一審將洪男判刑3年8月，案經上訴，高等法院二審10日駁回上訴，仍將洪男判刑3年8月。可上訴。

判決指出，本案發生於2015年11月20日，無業、有毒品前科的洪姓男子，因當時就讀國中的兒子常帶小良回家，而與小良熟識，也知道小良當時僅為14歲少女。案發當天，洪男向小良提議，要小良與綽號阿泉之友人性交易，再以阿泉性侵小良為由，替小良索討遮羞費，事成將給予小良30,000元，小良應允。

洪男在當晚7點多，騎機車戴著小良到桃園大溪某汽車旅館，並一起進入房間。但洪男見色心起，不顧小良年幼、又是兒子的女友，竟趁機硬上小良。小良遭侵犯後，隨即向家人哭訴，家人報警，檢警逮捕洪男，並依照「成年人故意對少年犯強制性交罪」提起公訴。

一審桃園地院審理時，洪男坦承不諱，一審法院最後認定洪男有罪，考量他明知小良為14歲少女、身心未臻成熟，竟仍為逞一己性慾，性侵小良，有礙於小良之身心健全發展，對小良身心造成相當之創傷，所為非是，應予非難。但因洪男始終坦承犯罪，無業又家庭經濟貧寒，一審法院因此將他判刑3年8月。

案經上訴，二審高等法院審理時，洪男仍認罪。高院最後仍認定洪男犯「成年人故意對少年犯強制性交罪」，考量他的犯後態度，高院駁回上訴，仍處他有期徒刑3年8月。可上訴。