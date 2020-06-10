　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「仙人跳可賺3萬遮羞費」鬼父扯謊竟性侵兒子國中女友

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲桃園洪姓男子竟扯謊，性侵14歲幼女。此為示意圖。（圖／123RF） 

記者吳銘峯／台北報導

桃園洪姓男子明知道兒子女友小良（化名）年僅14歲，竟假意騙小良到汽車旅館性交易後，他再趁機闖入逮人，索討3萬元遮羞費。小良不疑有他，讓洪男騎機車帶到汽車旅館後，遭洪男硬上。一審將洪男判刑3年8月，案經上訴，高等法院二審10日駁回上訴，仍將洪男判刑3年8月。可上訴。

判決指出，本案發生於2015年11月20日，無業、有毒品前科的洪姓男子，因當時就讀國中的兒子常帶小良回家，而與小良熟識，也知道小良當時僅為14歲少女。案發當天，洪男向小良提議，要小良與綽號阿泉之友人性交易，再以阿泉性侵小良為由，替小良索討遮羞費，事成將給予小良30,000元，小良應允。

洪男在當晚7點多，騎機車戴著小良到桃園大溪某汽車旅館，並一起進入房間。但洪男見色心起，不顧小良年幼、又是兒子的女友，竟趁機硬上小良。小良遭侵犯後，隨即向家人哭訴，家人報警，檢警逮捕洪男，並依照「成年人故意對少年犯強制性交罪」提起公訴。

一審桃園地院審理時，洪男坦承不諱，一審法院最後認定洪男有罪，考量他明知小良為14歲少女、身心未臻成熟，竟仍為逞一己性慾，性侵小良，有礙於小良之身心健全發展，對小良身心造成相當之創傷，所為非是，應予非難。但因洪男始終坦承犯罪，無業又家庭經濟貧寒，一審法院因此將他判刑3年8月。

案經上訴，二審高等法院審理時，洪男仍認罪。高院最後仍認定洪男犯「成年人故意對少年犯強制性交罪」，考量他的犯後態度，高院駁回上訴，仍處他有期徒刑3年8月。可上訴。

ET快訊
這邊我最有錢！28歲豪宅住戶羞辱保全　「吐水噴臉」還罵：你是
獨／全台唯一「黑牛王」現身！高雄99輛破5億超跑車隊送行「施
狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃臀全露…胸前只掛一片布
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨車撞凹愛車肇逃！報警處理　還沒拿到賠償先收一張紅單…他停紅線

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

11年A走逾3千萬公款！台電課長自首還980萬　44罪都可易科罰金

無性夫妻女牙醫控夫不做家事！夫控妻畫地盤分居

上網分享「慾片」！前女友弟見姊成女主氣瘋　怒嗆：打斷你手腳…他秒錄音提告

快訊／花蓮小客車撞斷電桿路樹「卡變電箱」　駕駛爬出送醫

疑誤觸電弧開關　彰化台電人員遭電擊！手頸灼傷緊急送醫

獨／送行高雄「施爸爸」！99輛破5億狂爆超跑車隊　全台唯一「黑牛王」現身　

PO網炫「夜襲」！南投4國三生兩度闖教室「露營趴」　被校方記過

派美女業務入侵「愛情公寓」…170男被迷倒傻付4千萬！婚顧公司涉詐欺全無罪

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

貨車撞凹愛車肇逃！報警處理　還沒拿到賠償先收一張紅單…他停紅線

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

11年A走逾3千萬公款！台電課長自首還980萬　44罪都可易科罰金

無性夫妻女牙醫控夫不做家事！夫控妻畫地盤分居

上網分享「慾片」！前女友弟見姊成女主氣瘋　怒嗆：打斷你手腳…他秒錄音提告

快訊／花蓮小客車撞斷電桿路樹「卡變電箱」　駕駛爬出送醫

疑誤觸電弧開關　彰化台電人員遭電擊！手頸灼傷緊急送醫

獨／送行高雄「施爸爸」！99輛破5億狂爆超跑車隊　全台唯一「黑牛王」現身　

PO網炫「夜襲」！南投4國三生兩度闖教室「露營趴」　被校方記過

派美女業務入侵「愛情公寓」…170男被迷倒傻付4千萬！婚顧公司涉詐欺全無罪

日職／火腿10日續戰養樂多　王柏融扛3棒左外野

端午佳節送愛家扶　育達慈善會獅子會共同捐贈14萬以行動振興

貨車撞凹愛車肇逃！報警處理　還沒拿到賠償先收一張紅單…他停紅線

專訪／澎恰恰繳2次鉅額學費當消災…小孩鑽後門上學才覺醒　認「這點很弱！」

國術館師傅月收6位數靠東森　產品嚴選、平台整合強是關鍵

煙燻雞腿肉嫩多汁！安平超夯排隊便當　搭配3樣菜份量夠大方

告到最高法院沒用！法甲無法復賽　2支降級球隊有望續命

3色花海一次賞！歐風亞洲大學紫薇花開好夢幻　阿勃勒、鳳凰花同步綻放

中醫公布「新冠治療指引」4藥方分期治療　平均8~10天可改善病情

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

社會熱門新聞

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

同事忙防疫他們忙偷情　食藥署高官夜夜幽會女下屬

住戶羞辱保全　吐水嗆：你是奴才

夫妻死亡　爸爸認屍才知女兒結婚

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

發黑長蟲…夫妻「擁抱姿勢」亡　遺書內容曝光

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

不甘成性愛影片女主角　她怒控銀行高層夫偷拍10女

重殘警神復原健步如飛　胞妹愧：是裝的

「機械系法官」嘲諷律師：你哪個學校畢業？

瀕植物人還能抓賊　警界影帝騙倒7保險公司

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

雲林男貼賓士跑車約女網友　4煞竄出尖刀刺胸險死

「在不瘋狂」告了！要洛克賠200萬元違約金

更多熱門

相關新聞

林榮錦無罪判決　高院認其有利東洋

林榮錦無罪判決　高院認其有利東洋

晟德集團董事長林榮錦遭前東家、東洋生技控告背信案，一審重判林榮錦有期徒刑10年。案經上訴，高等法院日前逆轉改判林榮錦無罪。二審判決書9日出爐，高院認為林榮錦當時協助東洋與瑞士藥廠合作簽約，約定東洋可以取得市場及代工利益，對東洋有利，沒有觸犯背信罪，所以改判無罪。

20歲女慘死！兇嫌11年後落網：背影太美了

20歲女慘死！兇嫌11年後落網：背影太美了

秦偉發監後首露面　包整臉僅露雙眼

秦偉發監後首露面　包整臉僅露雙眼

給說法／懲戒法院制度上線

給說法／懲戒法院制度上線

女運將違停還踹警下車　結局曝光

女運將違停還踹警下車　結局曝光

關鍵字：

法律人權仙人跳性侵女友兒子硬上國中高等法院鬼父二審

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

明道「女團老婆」曝光！18年7緋聞起底

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面