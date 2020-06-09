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新竹「棒球隊爆性侵」...姊淚訴：3人輪流對弟亂來！校長僅記過　網怒炸灌爆臉書

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▲▼棒球,手套,球,投接球,草地,運動。（圖／翻攝自pixabay）

▲新竹某國中棒球隊爆性侵。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

新竹某國中棒球隊，日前傳出學弟遭學長集體霸凌、性侵事件。對此，8日調查報告出爐，市府認為校方管理有嚴重疏失，宣布解散棒球隊、球隊教練解聘、校長、主任分別記過處分。此外，新竹市長林智堅也在臉書強調3大後續處理方針。

受害者姊姊於3日出面說明，2019年7月，弟弟進入國中體育班棒球隊，沒想到嚮往的棒球隊竟是黑暗的開始，弟弟到台南、高雄進行移地訓練期間，隊上學長每天對他暴力毆打，還威脅不能向教練、家人呼救，時間長達1個月。

另外，姊姊還說，9月開學弟弟入住宿舍，卻被學長帶到攝影機死角，利用下體進行不雅猥褻動作。甚至在宿舍盥洗時，遭到3名學長輪流對他猥褻，強迫肛交、口交、打手槍，受脅迫過程中連呼救都無法，只能忍受痛苦，姊姊哽咽說「一週有7天，弟弟4天住在校，每天晚上3人都會輪流對弟弟做這些事情。」姊姊說，父母得知後，也到學校找過教練，沒想到教練竟說：弟弟那麼笨，怎麼會懂得性侵是什麼？更一直推託，只說這些都是棒球隊男生的惡作劇、嬉鬧，甚至說是學長學弟的傳統。

▲受害學生家屬由立委陪同出面控訴，棒球隊學長趁洗澡時性侵霸凌學弟。（示意圖／ETtoday資料照）

▲受害學生家屬由立委陪同出面控訴，棒球隊學長趁洗澡時性侵霸凌學弟。（示意圖／ETtoday資料照）

經調查之後，學校坦承在管理上有疏失，而教育處長黃錦能自行請辭獲准，該校教練未善盡輔導學童及通報責任，上週市府已立即先將教練解聘，而該校校長、主任分別記過處分。

對此，林智堅也在臉書強調，「首先，我要向關心上週體育校隊一案的市民朋友與網友們，表達歉意，很抱歉讓大家擔心了。我們和大家一樣，非常在乎孩子的權益以及身心靈的發展狀況，無論是受害者或是加害者都處於青少年發展階段，他們需要更多的輔導機制以及相關保護不受二度傷害；因此我在上週也責成秘書長成立專案調查小組，用四天的時間調查行政程序以及訪談當事同學，以釐清相關事實，同時檢討現行體育班的管理措施以及校安通報機制。」

不過，對於校長、主任僅被記過處分一事，不少網友表達不滿，「只有記過我覺得有點太輕罰」、「身為一校最大的大家長校長、維護學校秩序的是主任，僅單單只有以記過處理，會不會太輕了呢？」、「單純記過真的處分太低！什麼叫（學校傳統文化）真的很難想像，變態，對於受害人跟家屬是一輩子的陰影。」。

林智堅提出三大方針如下：

一、教育處長請辭獲准。而校方在管理工作上確有疏失，該校教練未善盡輔導學童及通報之責，上週我們已將教練解聘，校長、主任分別記過處分。

二、為了維護球員的安全以及確保不受案件影響及標籤化，該體育隊即日起解散。針對隊員的心理輔導已在進行中，同時我們將協助體育專長學生們的後續發展。

三、新竹市府將記取教訓痛定思痛，全面檢視並改革體育校隊的管理機制，把孩子的身心健全發展擺第一，杜絕憾事再次發生。我們將啟動兩項改革措施，讓全市的體育校隊發展更加健全。

1.市府將訂定體育班管理要點，邀請外部專家學者進行訪視評鑑，並建立體育班成立的淘汰機制。

2.球隊日常運作應回歸校方的管理機制，落實權責相符，避免外部因素影響。

發生這樣的憾事，我們責無旁貸，希望在我們大人的努力之下，未來不會再發生相同的遺憾。

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