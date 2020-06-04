4億身家包租公偷吃越傭　空姐人妻育5子…慘當20年工具人　　



▲空姐人妻婚後當全職家庭主婦，20年來辛苦操持家務，卻因丈夫偷吃慘遭背叛婚姻。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名身價逾4億的已婚陳姓包租公，偷吃越南籍女清潔工阿嬌（化名），還將「親密共浴照」手滑傳給空姐老婆，吃上官司，陳男女兒作證時稱，爸爸出遊時與阿嬌睡在同一張床，還把她的「奶奶」擠起來。法院勘驗相關事證後，依通姦罪判陳男有期徒刑6月、得易科罰金，並判准離婚及民事求償150萬。陳姓包租公再上訴，高等法院昨仍准離婚及維持150萬的賠償上限。

據判決，陳男與曾任空姐的妻子於1995年結婚，育有5名子女。孰料，陳男竟與聘僱來打掃住處的越南籍女子發生婚外情，2人2013年更在主臥室的廁所內發生性行為，這段不倫戀因陳男2017年3月誤傳性愛照、阿嬌的裸露下體照給妻子而曝光。

陳妻說，照片中的壁畫就掛在自家主臥室廁所，丈夫將照片存放在舊手機裡，因此推斷案發時間應在2013年間；2017年3月12日因收到丈夫誤傳的性愛影片，才確定兩人有姦情。就讀小一的女兒也證實，陳男的舊手機裡有跟阿嬌的變態照片，到越南、阿里山出遊時，阿嬌跟爸爸睡同一張床，「爸爸還把她的奶奶擠起來，他們還有脫光光一起洗澡」。

陳否認通姦，辯稱仿效拍攝情色照片，「有花錢」，阿嬌也同意，這些照片是「純粹欣賞用」，2人沒有發生性行為。法院發現阿嬌曾拿著名表提袋和標價向陳留言「謝謝」，陳也公開帶著阿嬌出席警友會活動、親友聚會，認定依阿嬌的經濟能力，若沒人資助，難以自行消費。

刑事部分，新竹地院勘驗各項事證後，認為他犯後否認犯行、態度不佳，也未獲得妻子的諒解，目前擔任專業房東，月收入3、40萬，判他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，雖然5月底通姦罪經司法院釋字791號解釋宣告違憲，偵查、審理中的案件不起訴、免訴，但並不溯及確定判決，因此陳男通姦罪仍維持原判。

至於民事部分，陳妻認為陳男非但沒檢討，還指責她的蒐證行為，甚至提妨害秘密告訴；陳妻說，丈夫有許多名車，但平日卻限制她和小孩一天伙食費不得超過285元，所有開銷都要寫明細報帳，但他卻帶著小三遊山玩水、購物，因此向陳男提出離婚與求償1000萬。

新竹地院審酌夫妻相處狀況，認為高中畢業的陳男以包租為業，年收入達百萬以上，名下不動產、汽車、投資總額高達4億多元；陳妻大學畢業後曾擔任空服員，婚後擔任家管，僅有利息收入，名下無不動產，兩人結婚20餘年，育有5名子女，然陳男卻違反婚姻忠實義務，長期與阿嬌出雙入對，發展婚外情，且未見任何悔意，判准離婚，同時須賠償妻子150萬元。陳男再上訴，高等法院昨仍准離婚，及150萬的賠償上限。

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