校隊球員被同學拉椅子玩笑害跌傷　老師陪同報案卻因1份資料挨告

▲體育老師帶著因同學打鬧受傷的校隊球員報案，因提供對方學生品行資料給警察而挨告。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北市大安區某國中去年發生一起校園意外，1名籃球校隊球員和班上同學互相打鬧，要入座時，椅子被同學拉開而跌傷，體育老師帶著受傷的籃球校隊球員去警局報案，同時提供拉椅子學生的「品行資料」給警方，對方家長氣得控告體育老師和班導師涉嫌違反《個資法》，台北地檢署認為這份資料是少年法庭調查所需，8日以罪嫌不足等理由處粉不起訴。

律師林瓊嘉解釋，我國司法對未滿18歲的少年涉及刑事案件，盡量採取「可教不可罰」的方式處理，若有少年觸犯刑法，法官多會根據少年在校品行表現等一拒，觀察了解少年長期言行是否可教導改善，若是無法教化，像是一再偷竊的少年，才會送請檢察官依一般刑案進行調查。

檢察官調查本件體育老師教練涉嫌《個資法》案時，經函詢校方，確認學生品行資料是由學務處提供無誤後，考量即使校方沒有提供這份資料，未來案件進入少年法庭，法官也會向校方調閱相關資料作為判斷參考，認為體育老師和另外被告的學生班導師犯罪嫌疑不足，因此處分不起訴。至於2名拉椅子事件的當事學生，已經由少年法庭法官裁示由機長帶回管教。

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