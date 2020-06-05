國中妹為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工！首腦曝：每月下海至少10次

▲國中少女為了賺錢繳房租、養男友，1個月至少5至10次下海援交。（圖／翻攝pakutaso）

記者徐愷昕／台北報導

邱、王2男子共同經營應召站，專門媒介13歲少女援交，以約7:3比例抽成，接客1次3500元少女可抽2500元，其中每名少女下海前還得經歷「試車」，邱男認可後才能開始上工，行徑相當變態誇張。法院一審判邱、王各處有期徒刑14、11年；二審減輕為12、10年，併科罰金5萬元，皆得易服勞役。全案可上訴。

邱男2015年間在臉書開出「時薪2000元至2500元」的高額徵人消息，並強調只收女性人員，在陸續錄取4名國一少女後，同年9月開始媒介她們從事性交易，每接客一回3500元，其中1000元由邱、王平分，剩下全歸少女所有。

其中，為確保少女真的知道如何替客人服務，邱男還以性教學為由，規定每名少女下海前都要讓他「試車」，通過後即可正式上工。法庭上邱男坦言，曾有1名少女來應徵時，表示自己要繳房租、養男友，因此每月最少會媒介她5到10次性交易。

▲法官勘驗少女照片，發現他們都相當稚嫩，完全不像成年人。（圖／取自pakutaso）

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法庭上王男否認自己曾帶國中妹做性交易，但其中1名受害少女就出面指稱，每次前去指定地點都是王男騎機車載她，過程中2人還都會聊天，她固定都用LINE跟王男聯絡，也會把錢交給他，期間他們還曾單獨出來做；另3名少女則肯定證稱，就是邱、王2人一起在經營應召站。

法院審理時勘驗4名受害女子照片，發現她們面容都相當稚嫩，明顯就不像成年女子，認為邱、王2人不思正途謀生，甚至還對少女「試車」，嚴重影響她們身心甚鉅，一審依法判處邱、王有期徒刑各14年、11年；二審為遵循「罪刑相當原則」，決議對2人減刑，邱、王各處有期徒刑12、10年，併科罰金5萬元，皆得易服勞役。全案仍可上訴。

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