文化部投入12億加碼三倍券！「藝FUN券」600元可買書、看電影

▲文化部加碼12億元推出「藝FUN券」600元可買書、看電影，可於全台超過1萬家以上店家使用。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

行政院即將發行振興三倍券，文化部今（10）日宣布加碼12億元推出600元的「藝FUN券」！以「藝文專用、不限區域使用」為原則，採電子票券方式發行，鼓勵民眾在疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業，詳細發行方式將於明（11）日記者會進一步說明。

文化部指出，在行政院特別預算支持下，文化部將投入12億元作為「加碼三倍券」使用，共計發行200萬份、每份600元的「藝FUN券」，只要是我國國民及領有居留證之外籍配偶、新住民，皆可透過智慧型手機下載APP並完成認證後，獲取600元電子票券，一人一機限領取一次。

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持有電子票券的民眾，可於「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等，全台超過1萬家以上店家使用。

▲文化部長李永得透露將推出「藝FUN券」。（圖／記者林育綾攝）



文化部表示，除了「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等，其餘如工藝、文創等個人工作室，只要具有稅籍等相關資格，就可申請經文化部審核後，加入「藝FUN券」適用店家。

「藝FUN券」將自7月22日開始發行，使用期限至今年12月31日止，有關「藝FUN券」的詳細使用方式及店家申請等相關資訊，文化部將於明（11）日由文化部長李永得親自向外界說明，邀請民眾共同加入「挺藝文」行列，一起攜手振興藝文產業。

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