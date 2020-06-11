文化部加碼12億推600元「藝FUN券」：7月15日上路先搶先贏

記者蘇晏男／台北報導

行政院日前推出將在7月15日的振興三倍券儘管起初排除電商網購，但網購藝文展演門票並不受限。行政院11日拍板文化部特別在三倍券外，加碼推出600元「藝FUN券」的方案，預計7月22日發行，屆時將以「藝文專用、不限區域使用」為原則，並採電子票券方式發行。

▲文化部加碼12億元推出「藝FUN券」600元可買書、看電影，預計7月15日發行。（圖／記者李毓康攝）

文化部指出，在行政院特別預算支持下，文化部將投入12億元作為加碼三倍券使用，共計發行200萬份，每份600元的「藝FUN券」，我國國民及領有居留證之外籍配偶、新住民皆可透過智慧型手機下載APP並完成認證後，獲取600元電子票券，一人一機限領取一次。持有電子票券的民眾則可於「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等，全台超過1萬家以上店家使用。

文化部表示，除了「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等，其餘如工藝、文創等個人工作室，只要具有稅籍等相關資格，就可申請經文化部審核後，加入「藝FUN券」適用店家。

文化部表示，「藝FUN券」將自7月22日開始發行，使用期限至今年12月31日止，有關「藝FUN券」的詳細使用方式及店家申請等相關資訊，文化部將於11日下午由文化部長李永得親自向外界說明，邀請民眾共同加入「挺藝文」行列，一起攜手振興藝文產業。

文化部文創發展司長陳悅宜也透露，只要對「藝FUN券」有興趣的人，持有身分證或居留證的新住民或外籍配偶皆可申請，換句話說使用者範圍三倍券一樣。

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