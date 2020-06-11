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600元藝FUN券200萬份先搶先贏！效果好再加碼　藝文場所消費都算

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▲文化部文創發展司長陳悅宜。（圖／行政院提供）

▲文化部文創發展司長陳悅宜。（圖／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

行政院11日拍板文化部特別在三倍券外，加碼推出600元「藝FUN券」的方案，預計7月22日發行，使用期限至今年12月31日，屆時將以「藝文專用、不限區域使用」為原則，並採電子票券方式發行，不過由於數量僅200萬份，恐先搶先贏。文化部文創發展司長陳悅宜透露，只要對「藝FUN券」有興趣的人，持有身分證或居留證的新住民或外籍配偶皆可申請，換句話說使用者範圍三倍券一樣。

▼文化部推出「藝FUN券」。（圖／文化部提供，下同）

▲文化部推出「藝FUN券」。（圖／文化部提供，下同）

對於如何確保「藝FUN券」真正應用在藝文產業，陳悅宜表示，大家都知道藝文產業衝擊非常嚴重，我們鼓勵只要進到藝文場域，就是對產業很貢獻，不管是工藝之家、書店、電影院都好，進到場域，就會認定是適用範圍，而第一階段資源有限，為讓藝文產業帶動起來，初步規劃「藝FUN券」的用運、消費以空間來算，若在書店買明信片、文具也可以使用。

▲▼文化部推出「藝FUN券」。（圖／文化部提供）

另外，針對「藝FUN券」僅200萬份，是否先搶先贏？陳悅宜透露，紓困振興預算有限，這次只有12億，因此發行當天中午12點開放下載APP、登入註冊，文化部也會確保 整個流量、負壓測試，會不斷去測試流量暢通，目前有33台伺服器，每台確保4萬個流量，以九成飽和度來講，一個小時120萬人流量進來，希望大家不用太緊張，政府會確保網路暢通；而預算上也會再看看，若未來「藝FUN券」叫好又叫座，會盡量努力爭取未來更好的專案。

▲▼文化部推出「藝FUN券」。（圖／文化部提供）

陳悅宜再解釋，因為紓困振興預算有限制，會以產生最大效益為方向，未來，文化部對藝文產業會推出不同專案，但不見得屬於紓困振興方案。

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