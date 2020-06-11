Google搜尋引擎「狂跑出簡體字」他受不了！網有感：還以為官方信是詐騙

▲原PO近一個月用Google搜尋，結果都會跑出簡體字。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，抱怨他最近幾個月用Google搜尋資料，跳出來的居然是簡體字，用YouTube的時候也是被推薦大陸人的頻道，讓他直呼受不了，「尤其是這1個月，越來越誇張。」看到貼文後，許多人都很有感，「連Google發的信也都變簡體，害我以為又是啥詐騙信」、「還好我都是日文版。」

這位網友文中表示，最近幾個月，他每次用Google搜尋資料，明明是輸入繁體字，搜尋結果卻很多簡體字，連維基百科標題也是簡體。原PO接著說，他最近在看YouTube影片時，平常幾乎都看英文新聞、摔角，但最近卻常冒出很多簡體字的推薦頻道，「怎麼一直跳出來？」

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他忍不住抱怨，尤其近1個月，出現簡體字的頻率越來越誇張，有1/3都是大陸頻道，連帶臉書也自動出現一堆大陸粉絲團推薦，像是人民日報之類的，刪都刪不掉，「現在是不是全世界網路社會都要被大陸統治了啊？」

▲iPhone更新到iOS 13.1.2版本後，部分功能出現簡體字。（圖／記者邱倢芯攝）

原PO也在留言處大嘆，「查遊戲攻略或工程資料就算了，連維基和google翻譯都自動跳成簡體」、「ps4 主機上的 store 也常常莫名其妙跳成簡體。」看到貼文後，其他網友紛紛附和，「很多app就算調成繁中也都是簡體……現在能調成英文就都看英文的了QQ真的很悲傷」、「google找資料，簡體排序在前真的煩，啊就看不懂啊！」

還有人表示，「從小學繁體到大，簡體怎麼看得懂，只能猜對大概5成」、「人口碾壓有什麼辦法，中文資料又大多是簡體」、「簡體字本來就很妨礙閱讀，然後對面一堆禁字，搞的一堆英數代稱，整篇文章跟什麼解謎遊戲一樣」、「事實就是大家搶著跟大陸做生意，誰鳥你台灣」、「google map也自動變簡體 = = 」。