　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他翻唐鳳3年前「揹房貸1036萬」驚呼好平凡　本尊PTT親解釋...網感動推爆！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院數位國力促進會成立大會,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

行政院政務委員唐鳳協助防疫政策推廣頗受好評，超高智商被日媒封為「天才 IT 大臣」。就有網友找資料時發現，這麼強的神人在2017年財產申報中留下2筆債務，均是房屋貸款，共1036萬餘元，驚呼他「比想像中平凡」，結果釣出本人親自解答，背後原因讓人超感動！

網友11日凌晨在PTT發文，表示看到2017年《廉政專刊》資訊，上頭記載唐鳳民國96年（西元2007年）取得的房屋，10年過去還有1036萬多的債務餘額，「算是豪宅嗎」？他感慨之前一直以為唐鳳是天才暴發戶，現在才徹底改觀，「最近看到她通告很多，感覺也是賺勞力錢 ，比想像中平凡，原來是有房貸要扛！」

6小時後本尊現身，唐鳳用PTT帳號audreytang親自解答，原來這筆1036萬元債務是入閣後重新抵押房子，「貸款拚外交」，因為院本部沒有出國經費，所以2016至2018年初所有的國際會議都是自費參加，即「自費公假」模式，這是和前行政院長林全談好的。

唐鳳也在留言中感謝外交部長吳釗燮，他在2018年上任後決定支援後續的國際組織差旅費，「印象中是從教廷UNSDSN開始」，此後不必再自掏腰包，現在和外交部、各駐處和無任所大使們已順利合作。

他翻唐鳳3年前「揹房貸1036萬」驚呼好平凡（圖／翻攝PTT）

▲唐鳳使用PTT帳號audreytang解答1036萬元房貸背後的原因。（圖／翻攝PTT）

「自費參加？太扯......政府沒錢成這樣需要人貸款做外交？」對於網友質疑政府的決策，唐鳳解釋這是全新的外交嘗試，，當時沒有人知道數位外交是否能有效益，主計同仁較為謹慎也是合情合理，「先期成本我自己吸收也沒什麼。所謂 Intrapreneurship（組織內創業）就是這樣。」

唐鳳自費拚外交的精神讓網友大為感動，「台灣要是多一點像你這樣的政務官就好了」、「真的是本人！因公自費出國，只能給讚了」、「謝謝唐鳳，台灣有你真好」、「只能推唐鳳大大了，臺灣真的需要很多像您一樣的人才」、「我的天啊根本做佛心的」。

根據今（2020）年2月出版的《廉政專刊》，唐鳳名下已無房貸，不過總債務與3年前相比增至1887萬餘元，分別用於指數型投資理財219萬元、購置不動產721萬元，與周轉金947萬元。

ET快訊
上凱道被勸退　主辦人怒嗆韓國瑜退出政壇：說話不算話「沒擔當就
蕾菈爆「一夜激戰4次」床伴實錄！　公開整晚時間軸：每2天就想
想換美元注意！新台幣狂升匯價創2年新低　換5萬多賺1400元
颱風鸚鵡最快明天生成！2天下雨熱區　一張圖看最新路徑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／交通部擬再推「紓困3.0」　救專營「國外旅遊」旅行社

鄭南榕是英雄、許崑源變狗熊？羅致政批韓國瑜：不倫不類的比較

蔡英文19日於「哥本哈根民主峰會」發表演說　蓬佩奧也同台

韓國瑜對比「鄭南榕、許崑源」！吳子嘉赴靈堂弔唁：是另外一種肯定的表現

雲端最前線／「含冤下台？」韓國瑜號召白衫軍告別

快訊／淡江刺傷女童案　教育局：男高中生個性內向、近日無異常行為

美國要務實解決美豬、美牛輸台議題　外交部回應了

政院拍板！國旅補助懶人包一次看　自由行住宿每晚折1千、離島再多1千

曾喊為中華民國粉身碎骨　黃正忠嗆韓國瑜：不用！別阻撓別人上凱道就好

文化部加碼12億推600元「藝FUN券」：7月15日上路先搶先贏

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

快訊／交通部擬再推「紓困3.0」　救專營「國外旅遊」旅行社

鄭南榕是英雄、許崑源變狗熊？羅致政批韓國瑜：不倫不類的比較

蔡英文19日於「哥本哈根民主峰會」發表演說　蓬佩奧也同台

韓國瑜對比「鄭南榕、許崑源」！吳子嘉赴靈堂弔唁：是另外一種肯定的表現

雲端最前線／「含冤下台？」韓國瑜號召白衫軍告別

快訊／淡江刺傷女童案　教育局：男高中生個性內向、近日無異常行為

美國要務實解決美豬、美牛輸台議題　外交部回應了

政院拍板！國旅補助懶人包一次看　自由行住宿每晚折1千、離島再多1千

曾喊為中華民國粉身碎骨　黃正忠嗆韓國瑜：不用！別阻撓別人上凱道就好

文化部加碼12億推600元「藝FUN券」：7月15日上路先搶先贏

歐盟指控中俄「散布疫情假訊息」！中國回應了：我們才是受害者

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送　沉默低頭「快步走進派出所」

徐旭東看振興三倍券　連外國人都讚「聰明」

快訊／交通部擬再推「紓困3.0」　救專營「國外旅遊」旅行社

散步被放生！懶柴見阿母秒「擠屁搭順風車」　獨留姊呆曬豔陽

4月受雇員工月減3.5萬人　主計總處：下個月衝擊幅度會趨緩

陸「蓋高樓」全球第一！一些城市卻爆發「後遺症」...官方急下令控管

中職／味全龍測試會200多人報名　篩選61人參加

真空期結束！美軍一天派「2艘航母」亞太巡航　專家：像在出口氣

鄭南榕是英雄、許崑源變狗熊？羅致政批韓國瑜：不倫不類的比較

政治熱門新聞

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

韓國瑜最終日　「萬民傘」曝光

韓國瑜派人勸退凱道活動真相曝光！

罷免陳柏惟困難？沈富雄分析原因

一圖曝「吳秋麗局長日常」　李正皓：戴24萬香奈兒鑽錶

吳秋麗：黃捷故意哭給媒體看　她還原現場

即／許崑源遺孀「發聲了」說到一半痛哭

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

李正皓：韓國瑜是單細胞生物　寶傑：殺不死

韓最後上班日　「這句話」藏伏筆

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

陳其邁與高雄議員聚餐　討論市政

王世堅喊話韓國瑜：選黨主席「清黨」

更多熱門

相關新聞

工程師淚訴職業傷害　這點同業超有感

工程師淚訴職業傷害　這點同業超有感

工程師這份工作是出了名的爆肝，加班到三更半夜已是常態，但辛苦也反應在豐厚的酬勞上。就有一名工程師網友在PTT的Tech_Job板上發起討論「工程師做久會有什麼職業病？」文中舉例各種當工程師養出來的病，像是生理時鐘錯亂、乾眼症、血尿等等，也忍不住求助「試問各位年薪300w大大一下怎麼保養自己的身體？」

「高中數學最難」他點名這單元：不太會寫

「高中數學最難」他點名這單元：不太會寫

做工男「一天4300」沒贏28K？他曝經驗打臉

做工男「一天4300」沒贏28K？他曝經驗打臉

麥當勞「最強商品」？老饕大讚完美比例：24hr都賣就好了

麥當勞「最強商品」？老饕大讚完美比例：24hr都賣就好了

經過竹北見「排隊美食」　他揭真相驚呆

經過竹北見「排隊美食」　他揭真相驚呆

關鍵字：

唐鳳PTT鄉民

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

好市多「超好吃美食」下架了！

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面