他翻唐鳳3年前「揹房貸1036萬」驚呼好平凡　本尊PTT親解釋...網感動推爆！

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

行政院政務委員唐鳳協助防疫政策推廣頗受好評，超高智商被日媒封為「天才 IT 大臣」。就有網友找資料時發現，這麼強的神人在2017年財產申報中留下2筆債務，均是房屋貸款，共1036萬餘元，驚呼他「比想像中平凡」，結果釣出本人親自解答，背後原因讓人超感動！

網友11日凌晨在PTT發文，表示看到2017年《廉政專刊》資訊，上頭記載唐鳳民國96年（西元2007年）取得的房屋，10年過去還有1036萬多的債務餘額，「算是豪宅嗎」？他感慨之前一直以為唐鳳是天才暴發戶，現在才徹底改觀，「最近看到她通告很多，感覺也是賺勞力錢 ，比想像中平凡，原來是有房貸要扛！」

6小時後本尊現身，唐鳳用PTT帳號audreytang親自解答，原來這筆1036萬元債務是入閣後重新抵押房子，「貸款拚外交」，因為院本部沒有出國經費，所以2016至2018年初所有的國際會議都是自費參加，即「自費公假」模式，這是和前行政院長林全談好的。

唐鳳也在留言中感謝外交部長吳釗燮，他在2018年上任後決定支援後續的國際組織差旅費，「印象中是從教廷UNSDSN開始」，此後不必再自掏腰包，現在和外交部、各駐處和無任所大使們已順利合作。

▲唐鳳使用PTT帳號audreytang解答1036萬元房貸背後的原因。（圖／翻攝PTT）

「自費參加？太扯......政府沒錢成這樣需要人貸款做外交？」對於網友質疑政府的決策，唐鳳解釋這是全新的外交嘗試，，當時沒有人知道數位外交是否能有效益，主計同仁較為謹慎也是合情合理，「先期成本我自己吸收也沒什麼。所謂 Intrapreneurship（組織內創業）就是這樣。」

唐鳳自費拚外交的精神讓網友大為感動，「台灣要是多一點像你這樣的政務官就好了」、「真的是本人！因公自費出國，只能給讚了」、「謝謝唐鳳，台灣有你真好」、「只能推唐鳳大大了，臺灣真的需要很多像您一樣的人才」、「我的天啊根本做佛心的」。

根據今（2020）年2月出版的《廉政專刊》，唐鳳名下已無房貸，不過總債務與3年前相比增至1887萬餘元，分別用於指數型投資理財219萬元、購置不動產721萬元，與周轉金947萬元。