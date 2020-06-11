韓國瑜最終上班日！　鄉民憶去年情景...預測下一步：很難不選

▲韓國瑜最後上班日，舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會。（圖／記者黃子倩攝）

記者張嘉晏／綜合報導

今（11日）是高雄市長韓國瑜最後一天上班日，下午韓粉們集結於鳳山行政中心與他道別，而韓的後續動向也成為眾人好奇的焦點。有網友就根據過往預測經驗，認為韓國瑜應該會在不久之後出來參選國民黨黨主席，「就算韓不選，也會被韓粉逼著選。」

有鄉民在PTT上發文，他表示，去年1月韓國瑜自稱是「后羿」，被外界解讀是要「箭指2020大選」，雖然當時韓澄清說沒有這回事，但他仍有預感韓國瑜會出來選總統。

▲韓國瑜先前曾說自己不會出來選總統。（圖／記者張榮恩攝）

原PO說，今天韓國瑜要韓粉穿白衣出來集結，他有預感，未來韓應該會出來選黨主席，「當然不會直接在會後說要選，但會沈潛一陣子後出來選。」

他表示，韓粉的悲憤和議長的墜樓，反而是讓韓國瑜續命的關鍵。他認為，就算韓國瑜不出來選，也會為韓粉所逼而出線，「所以韓不會退，國民黨再起很難，就算韓退了，國民黨也很難再起，那還不如給韓玩看看。」

事實上，韓國瑜10日在高雄舉辦的國民黨中常會上提到，「期待下一次在台北開會時和大家相聚」，一句話令外界對他未來的發展產生諸多想像。不過韓在9日宣布不會提罷免無效之訴時就曾說過，他是個直接坦蕩的人，未來一旦有任何動向或想法，定會親自向大家報告，懇請外界無須多做揣測。

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