呱吉「屁夾53根竹筷」紅到日本！日網洗版笑翻：好像更喜歡台灣人了

▲呱吉用屁股夾斷筷子。（圖／翻攝呱吉臉書粉專影片）

記者周亭瑋／綜合報導

原本預言罷韓失敗的台北市議員「呱吉」邱威傑，日前兌現承諾，用屁股夾斷共53根筷子，「負責任」的態度被網友大讚真男人，如今呱吉「屁夾竹筷事件」也紅到日本，再度掀起一波熱議。

在罷韓投票前，呱吉與同事拍片預估票數，當時他認為，同意票只會有40萬票，甚至揚言「只要多幾萬票，我就夾斷幾根筷子！」怎料，最終結果高達93萬多票，於是他兌現承諾，並將影片po上網。

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在8分鐘的「罷韓感謝祭」影片中，呱吉穿著黑色三角褲，並將一根根竹筷夾斷，越來越熟練的他還夾出心得，直呼「你要在挺起屁股的那一瞬間，把你的臀大肌繃到最緊。如果你沒有在那一瞬間正好繃到最緊的話，你就錯過了那個把它繃斷的時機。」

▲日本網友熱議不斷。（圖／翻攝自推特）

在一票台灣網友被逗樂、給予正面評價的同時，消息也傳到日本，一名網友在PTT八卦板發文，表示「今天早上本魯的日本朋友傳給我一則推特，點進去一看不得了......。」竟是呱吉屁夾竹筷的連結及討論，po文被超過1.5萬人轉發，更狂吸2.5萬網友按讚。

日本網友們看到此舉，紛紛發出驚嘆，表示「信守承諾的人是值得信賴的」、「喜歡兌現諾言」、「台灣太強大了」、「真的很棒」、「在日本，可以用哆啦A夢的道具夾斷筷子」、「呱吉真的是真男人」、「他可以同時夾斷5根欸」、「台灣人很好笑，我好像更喜歡台灣了。」