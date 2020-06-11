　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

呱吉「屁夾53根竹筷」紅到日本！日網洗版笑翻：好像更喜歡台灣人了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北市議員邱威傑「呱吉」，兌現承諾夾筷子。（圖／翻攝呱吉頻道）

▲呱吉用屁股夾斷筷子。（圖／翻攝呱吉臉書粉專影片）

記者周亭瑋／綜合報導

原本預言罷韓失敗的台北市議員「呱吉」邱威傑，日前兌現承諾，用屁股夾斷共53根筷子，「負責任」的態度被網友大讚真男人，如今呱吉「屁夾竹筷事件」也紅到日本，再度掀起一波熱議。

在罷韓投票前，呱吉與同事拍片預估票數，當時他認為，同意票只會有40萬票，甚至揚言「只要多幾萬票，我就夾斷幾根筷子！」怎料，最終結果高達93萬多票，於是他兌現承諾，並將影片po上網。

請繼續往下閱讀...

在8分鐘的「罷韓感謝祭」影片中，呱吉穿著黑色三角褲，並將一根根竹筷夾斷，越來越熟練的他還夾出心得，直呼「你要在挺起屁股的那一瞬間，把你的臀大肌繃到最緊。如果你沒有在那一瞬間正好繃到最緊的話，你就錯過了那個把它繃斷的時機。」

▲呱吉屁夾竹筷。（圖／翻攝自推特、翻攝自臉書／呱吉）

▲日本網友熱議不斷。（圖／翻攝自推特）

在一票台灣網友被逗樂、給予正面評價的同時，消息也傳到日本，一名網友在PTT八卦板發文，表示「今天早上本魯的日本朋友傳給我一則推特，點進去一看不得了......。」竟是呱吉屁夾竹筷的連結及討論，po文被超過1.5萬人轉發，更狂吸2.5萬網友按讚。

日本網友們看到此舉，紛紛發出驚嘆，表示「信守承諾的人是值得信賴的」、「喜歡兌現諾言」、「台灣太強大了」、「真的很棒」、「在日本，可以用哆啦A夢的道具夾斷筷子」、「呱吉真的是真男人」、「他可以同時夾斷5根欸」、「台灣人很好笑，我好像更喜歡台灣了。」

ET快訊
LIVE／韓國瑜最後上班日　鳳山大草皮擠滿道別支持者
PS4手把悠遊卡「交貨日期」提前了！　3天狂賣48萬張
玩手遊輸了脫衣！高中女與2男大搞3P　他想再一次下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

呱吉「屁夾53根竹筷」紅到日本！日網洗版笑翻：好像更喜歡台灣人了

久坐會短命「坐1小時少活22分」　台人「平均每天坐5.9小時」少活2小時

Google搜尋引擎「狂跑出簡體字」他受不了！網有感：還以為官方信是詐騙

中華醫大幼保系展翅計畫　產官學共創三贏

7/22起憑身份證1機限領1次！文化部600元「藝FUN券」限量200萬份

寄件注意！端午連假停收寄郵件、僅快捷照常　全台只有1家郵局營業

企劃特輯／坐穩囉！最快的5G巴士　顛覆你對通勤的體驗

火車是如神一般的存在！台攝影家作品赴日展出　日人瘋：看了好想去台灣

竹商女籃64：54完勝　新竹市首座HBL乙組冠軍到手

長髮妹蜜桃掉出「白色一條」他驚：衛生棉？　老司機一看壞笑...網淡定打臉

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

呱吉「屁夾53根竹筷」紅到日本！日網洗版笑翻：好像更喜歡台灣人了

久坐會短命「坐1小時少活22分」　台人「平均每天坐5.9小時」少活2小時

Google搜尋引擎「狂跑出簡體字」他受不了！網有感：還以為官方信是詐騙

中華醫大幼保系展翅計畫　產官學共創三贏

7/22起憑身份證1機限領1次！文化部600元「藝FUN券」限量200萬份

寄件注意！端午連假停收寄郵件、僅快捷照常　全台只有1家郵局營業

企劃特輯／坐穩囉！最快的5G巴士　顛覆你對通勤的體驗

火車是如神一般的存在！台攝影家作品赴日展出　日人瘋：看了好想去台灣

竹商女籃64：54完勝　新竹市首座HBL乙組冠軍到手

長髮妹蜜桃掉出「白色一條」他驚：衛生棉？　老司機一看壞笑...網淡定打臉

澳洲總理強勢抗中　霸氣喊：不因「脅迫」出賣國家價值觀！

聽見女娃哭了！柴犬哥哥衝在主人前　網泛淚：可以依靠

新北勞大20週年回顧熱烈開展　首屆結業生齊聚回娘家

王志鵬／對釣魚台應強硬　台灣勿軟弱無力

韓國瑜最終上班日！　鄉民憶去年情景...預測下一步：很難不選

生命誕生前爸爸被打、阿公被抓！《當愛再來的時候》給大人的提醒

華豐橡膠違反重大訊息規定　遭證交所處3萬元違約金

母豹「護小豹」大戰巨蟒！拖岀樹叢狂歐...下秒共享戰利品

佳聯元朗棄戰港超聯　王睿成自由球員返台訓練

隱身南投山上！被花卉包圍的唯美農場　限定「桃花廊道」超浪漫

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

生活熱門新聞

好市多「超好吃美食」下架了！

「一起床先喝水」很傷胃！婦人喝錯致胃食道逆流

摩斯紅茶沒喝完！店員「加滿奉還」

吐水辱保全！1.5萬人轟垃圾　「我最有錢男」告5百網友…原PO回應了

加油員多找錢！他還錢時「妹子先開口」傻了

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

新店公墓舊址挖出「西漢銅鐘」　內行揭真相

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

颱風鸚鵡最快周五生成！最新路徑曝

鸚鵡颱風最可能生成、最靠近時間曝！　模擬路徑出爐

快訊／台北有感！　09：38地牛翻身

快訊／09：38規模5.2地震！　最大震度3級

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

更多熱門

相關新聞

Google搜尋狂跑簡體字　他崩潰喊：受不了

Google搜尋狂跑簡體字　他崩潰喊：受不了

有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，抱怨他最近幾個月用Google搜尋資料，跳出來的居然是簡體字，用YouTube的時候也是被推薦大陸人的頻道，讓他直呼受不了，「尤其是這1個月，越來越誇張。」看到貼文後，許多人都很有感，「連Google發的信也都變簡體，害我以為又是啥詐騙信」、「還好我都是日文版。」

安倍首相「強國夢」的尾聲？

安倍首相「強國夢」的尾聲？

唐鳳3年前揹房貸千萬　本尊親釋

唐鳳3年前揹房貸千萬　本尊親釋

3個月飆到18KG！她抱巨嬰汪炸筋

3個月飆到18KG！她抱巨嬰汪炸筋

關鍵字：

呱吉夾竹筷日本台灣PTT

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面