Android 11 Beta版現身！這5功能借鑒iPhone

▲Google釋出了Android 11第一個公開測試版。（圖／截自Android 11 Beta）

記者王曉敏／綜合報導

Google今（11）日凌晨釋出了Android 11第一個公開測試版，預計將為Android陣營帶來了許多重要的新功能，而其中部分功能對iOS用戶來說可能非常熟悉。

新版iOS中往往會納入一些Android的好點子，而毫無疑問地，Android偶爾也會借鏡一些iOS的想法。以下為科技新聞網站《The Verge》整理，5個Android 11借鑒iPhone的新功能。

1. 作業系統內建智慧家居控制

Android 11中最引人注目的變化就是可透過長按電源鍵開啟智慧家居控制選項。與iOS相同（iOS可將HomeKit設備控制選項添增到控制中心），用戶可輕鬆從Android的任何位置輕鬆控制與Google Home配對的智慧家居設備。

2. 一次性授權許可

Android 11也將根據情況允許用戶一次性批准App的位置、鏡頭等存取權限，換句話說，Android 11將可讓用戶僅自行決定是否授予App長期權限，以進一步維護自身資料安全。

此功能蘋果已於去年釋出的iOS 13中率先啟用，而在Android 11上，Google表示若用戶授權App長期的存取權限，但有一段時間未使用該App，Android 11將自動重置這些授權。

3. 輕鬆切換媒體控制

Google也透過Android 11的下拉通知欄讓播放硬體設備間的切換更加容易。此功能類似於iOS上的AirPlay，但僅適用於Google的音箱。

4. 螢幕截圖介面

Android 11略為調整了螢幕截圖的介面，整體與iOS 11的UI有點類似，截圖後的預覽畫面將出現在螢幕底部，用戶可點擊切換至編輯工具來加以裁剪、後置或分享。

5. 也許會有的螢幕錄影功能

此功能並不是iOS首創，許多Android設備開發商早在iOS前就有內建類似功能，但在「作業系統」內添增此功能，Android 11的確是在iOS之後。

Android 11的螢幕錄影功能與iOS非常相似，可以透過下拉控制欄迅速開啟。不過Google也曾於過去的Android Beta版中加入螢幕錄影功能，因此Android 11正式版會不會納入仍待發布後見分曉。

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