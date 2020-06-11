　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Android 11 Beta版現身！這5功能借鑒iPhone

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google釋出了Android 11第一個公開測試版。（圖／截自Android 11 Beta）

▲Google釋出了Android 11第一個公開測試版。（圖／截自Android 11 Beta）

記者王曉敏／綜合報導

Google今（11）日凌晨釋出了Android 11第一個公開測試版，預計將為Android陣營帶來了許多重要的新功能，而其中部分功能對iOS用戶來說可能非常熟悉。

新版iOS中往往會納入一些Android的好點子，而毫無疑問地，Android偶爾也會借鏡一些iOS的想法。以下為科技新聞網站《The Verge》整理，5個Android 11借鑒iPhone的新功能。

1. 作業系統內建智慧家居控制
Android 11中最引人注目的變化就是可透過長按電源鍵開啟智慧家居控制選項。與iOS相同（iOS可將HomeKit設備控制選項添增到控制中心），用戶可輕鬆從Android的任何位置輕鬆控制與Google Home配對的智慧家居設備。

2. 一次性授權許可
Android 11也將根據情況允許用戶一次性批准App的位置、鏡頭等存取權限，換句話說，Android 11將可讓用戶僅自行決定是否授予App長期權限，以進一步維護自身資料安全。

此功能蘋果已於去年釋出的iOS 13中率先啟用，而在Android 11上，Google表示若用戶授權App長期的存取權限，但有一段時間未使用該App，Android 11將自動重置這些授權。

3. 輕鬆切換媒體控制
Google也透過Android 11的下拉通知欄讓播放硬體設備間的切換更加容易。此功能類似於iOS上的AirPlay，但僅適用於Google的音箱。

4. 螢幕截圖介面
Android 11略為調整了螢幕截圖的介面，整體與iOS 11的UI有點類似，截圖後的預覽畫面將出現在螢幕底部，用戶可點擊切換至編輯工具來加以裁剪、後置或分享。

5. 也許會有的螢幕錄影功能
此功能並不是iOS首創，許多Android設備開發商早在iOS前就有內建類似功能，但在「作業系統」內添增此功能，Android 11的確是在iOS之後。

Android 11的螢幕錄影功能與iOS非常相似，可以透過下拉控制欄迅速開啟。不過Google也曾於過去的Android Beta版中加入螢幕錄影功能，因此Android 11正式版會不會納入仍待發布後見分曉。

不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
威力彩今晚飆7.4億！　「3生肖」財運旺到炸
遭砍女童傷勢曝光！背後遭高二男「狠開3血口」…父心痛：教育失
韓國瑜白衣趴至少5千人！　女韓粉闖媒體區抓狂嗆「都是你們害的
稻江學生家長下跪痛哭「我的孩子怎麼辦？」　要教育部助原校畢業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Android 11 Beta版現身！這5功能借鑒iPhone

iOS 13.6 beta本週發布！　新增Apple News「閱讀書籤」功能

GO TAIWAN！台灣三星稻田認養計畫為台灣加油

亞馬遜電子書「Kindle Paperwhite」再推2款新色！　官網開放購買

蘋果工程師證實iOS 14有通話錄音功能　但不會向用戶開放

iOS、安卓都可以　用Gboard替手機鍵盤換個背景吧！

「iBook Author」和「iTunes U」即將下線！　蘋果兩大閱讀應用將「轉台」

影／「滑蓋iPhone」概念影片曝光！　雙螢幕、無實體按鍵超酷炫

Android 11試用版發表！Google親兒子Pixel系列搶先用

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

Android 11 Beta版現身！這5功能借鑒iPhone

iOS 13.6 beta本週發布！　新增Apple News「閱讀書籤」功能

GO TAIWAN！台灣三星稻田認養計畫為台灣加油

亞馬遜電子書「Kindle Paperwhite」再推2款新色！　官網開放購買

蘋果工程師證實iOS 14有通話錄音功能　但不會向用戶開放

iOS、安卓都可以　用Gboard替手機鍵盤換個背景吧！

「iBook Author」和「iTunes U」即將下線！　蘋果兩大閱讀應用將「轉台」

影／「滑蓋iPhone」概念影片曝光！　雙螢幕、無實體按鍵超酷炫

Android 11試用版發表！Google親兒子Pixel系列搶先用

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

出門5分鐘被巴丹鸚鵡反鎖！　鳥奴超傻眼只好「拆門」

民進黨立委發起三倍券捐贈活動　盼協助社福團體「讓愛加倍」

「還有10萬人可能會死！」　美專家：全美9月新冠死亡數將達20萬例

快訊／南韓震怒「嚴懲脫北團體」！召開NSC嚴禁空飄傳單：已委託警方搜查

開門到香港！桃園新開港式料理　西多士夾濃郁花生醬超邪惡

抓包！陳其邁曾批馬英九：宣示釣魚台主權是「玩假的」　保護它就要到那辦釣魚比賽

「人類皰疹病毒」影響大腦運作！日研究：感染後恐引發憂鬱症

老婆余皓然爆料「王中平護女心切」　手機定位追蹤24小時掌握17歲愛女行蹤

去醫院忘戴口罩！她秒奔全聯「買2入72元」卻糗了　網笑讚：防護力+1萬

孫淑媚39歲凍齡樣曝光...站台「撞臉新人」喊：濁水溪以南沒問題了！

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

3C家電熱門新聞

影／「滑蓋iPhone」概念影片曝光！　雙螢幕、無實體按鍵

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

廣達首推結合金屬機殼「5G多天線通訊系統」

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

Zoom續實踐90天資安強化計畫

傳三星捨棄曲面螢幕設計！　Galaxy Note 20將使用平面顯示器

色情假帳號進駐IG　更改二選項防止被騷擾

SONY耳機用戶注意了！　11款無線耳機曝安全漏洞...官方緊急釋出更新

蘋果官網發布iPhone搭Apple Watch使用秘笈

Android 11試用版發表

iOS、安卓都可以　用Gboard替手機鍵盤換個背景吧！

iOS 14更新功能及配備一次看清！　「性能穩定」是主要重點

蘋果工程師證實iOS 14有通話錄音功能　但不會向用戶開放

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

更多熱門

相關新聞

Google搜尋狂跑簡體字　他崩潰喊：受不了

Google搜尋狂跑簡體字　他崩潰喊：受不了

有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，抱怨他最近幾個月用Google搜尋資料，跳出來的居然是簡體字，用YouTube的時候也是被推薦大陸人的頻道，讓他直呼受不了，「尤其是這1個月，越來越誇張。」看到貼文後，許多人都很有感，「連Google發的信也都變簡體，害我以為又是啥詐騙信」、「還好我都是日文版。」

iOS、安卓都可以　用Gboard替手機鍵盤換個背景吧！

iOS、安卓都可以　用Gboard替手機鍵盤換個背景吧！

Android 11試用版發表

Android 11試用版發表

改善「嘶嘶聲」問題　Google本周將釋出Pixel Buds韌體更新

改善「嘶嘶聲」問題　Google本周將釋出Pixel Buds韌體更新

淺談Google搜尋與關鍵字

淺談Google搜尋與關鍵字

關鍵字：

GoogleAndroid 11iOS

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面